外國攬才專法三讀 拚農曆年前上路

2017-11-01

鬆綁家庭成員居留規定

另祭租稅減免等優惠

〔記者楊淳卉、陳梅英／台北報導〕為了吸引外國專業人才來台就業，立法院院會昨三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁外國專才在簽證、居留、保險、退休等規範，並祭出租稅優惠吸引外國白領，取得永久居留者，還可適用勞工退休金的優惠制度。國發會表示，將加速「尋職簽證」、「就業金卡」等子法與配套訂定，力拚明年農曆年前上路實施。

新法放寬外國專業人才聘僱期間由三年延至五年，廢止每年須在台一八三天規定。外國專才轉換工作規範，可不需透過雇主，申請自由轉換工作的工作許可、居留簽證、外僑居留證與重入國許可四證合一「就業金卡」。

新法規定，外國專業人才申請永久居留，配偶、未成年子女及廿歲以上因身心障礙無法自理子女，得隨同申請永久居留；如果領有居留證明文件，不受全民健康保險六個月等待限制，隨即可納保。

條文也開放尋職簽證，外國專才可向駐外館處申請三個月效期、多次入國，停留期限至多六個月的簽證，但制定總量管制，未來法案實施後，須每年檢討評估簽證核發人數，以免壓縮本地工作機會。

租稅及退休優惠部分，外國專業人才年薪三百萬台幣以上，可享三年半數免計綜合所得稅；經移民署審核取得永久居留許可者，也適用勞工退休金的優惠制度；受聘僱任國公立學校現職編制內專任合格有給教師，準用公立學校教師退休規定，並可選擇支領一次退休金或月退休金。

尋職簽證、就業金卡等配套 加速訂定

配合新法上路，國發會盤點至少有八項開放措施需要增修子法，例如台灣首度核發給外國特定專業人才的就業金卡及尋職簽證等；聘任國外教師來台授課的工作許可申請單位，從勞動部改成教育部，教育部須增列相關辦法。

國發會也將進一步協調相關部會擴大推動積極性攬才政策，目前已有經濟部下的「Contact Taiwan」網站做為單一窗口，未來將檢討並加強網站功能。