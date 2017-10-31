降低市場門檻 電信業擬改登記制

2017-10-31

〔記者羅添斌、蕭玗欣／台北報導〕電信事業管理大鬆綁！行政院擬定「電信管理法草案」，因應科技匯流，基於鬆綁、開放及創新精神，將降低電信市場門檻，並擬將現行電信事業的特許及許可制，改為登記制，以鼓勵事業參進、給予經營彈性。

另鑑於網友在社群網站上涉及侵權事件不斷發生，行政院也擬定「數位通訊傳播法草案」，在特定情形下，網友或社群網站平台涉及的侵權行為，可不負賠償責任。這兩法案將列本會期優先法案，兩週內送行政院會通過。

政院昨召開行政立法政策協調會報，政院副發言人張秀禎會後轉述，在「電信管理法草案」方面，將降低市場參與門檻，包括將特許、許可制改為登記制。

電信事業管理大鬆綁 人人都可登記從業

現行規定，想經營電信業務者需申請，第一類特許制如中華電信、遠傳電信等自己擁有網路等業者，第二類為許可制，是透過其他業者網路提供服務，多為小型業者；未申請就經營者，不僅要面臨高額罰金，也可能吃牢飯。未來新法則改採「登記制」，現行業者有三年過渡期，可轉成登記制。

ＮＣＣ綜合規劃處長王德威說明，現在網路匯流時代，很多網路服務雖非經營電信業，提供服務卻跟電信競爭，例如通訊軟體LINE提供語音通話服務，民眾使用網路通話機率甚至比打電話還高，現行法規管理制度已不合時宜，也可能限制產業發展。以後任何人都可登記從事電信業，不登記也可提供服務，但只有登記的業者，可享申請號碼、無線電頻率及業者間談互聯等權利。

政院擬數位通訊法 網站侵權下架可免責

另在「數位通訊傳播法草案」，主要規範網際網路服務提供者的責任及免責事由，行政院表示，網際網路服務提供者需對提供的資訊負法律責任，但社交網路平台，在特定情形下，對使用者的侵權行為，不需負賠償責任。王德威解釋，如有版權所有者主張社交網站平台提供的內容侵權，該平台立即下架內容，就可主張免責；但如果平台業者未下架侵權內容，就回歸到民法及刑法處理。