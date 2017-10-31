拆穿「開羅謊言」 南市將發補充教材

2017-10-31

修正課文文稿發函給市轄高中

〔記者蔡文居／台南報導〕目前國高中歷史教科書提及「開羅宣言」，大多敘述日本是據此把台灣歸還交給中華民國，但常引發學者爭議，質疑是誤用開羅宣言，甚至變相為中國北京提供「一中原則」的法律基礎；台南市教育局昨表示，經教師與學者討論，擬出一份修正的課文文稿，將以公文方式發給市轄高中做補充教材，希望可讓學子對開羅宣言史實，有更深入及正確的認識。

今年三月，台南市議會就通過南市議員李文正拒絕市售「一中教科書」提案，並送市府研議。

李文正質疑，開羅宣言其實是「開羅謊言」，目前國二社會及高一歷史課本至少十二版本，但大同小異，例如「開羅宣言中，宣示日本須將歷來從中國奪取的領土歸還中華民國」、「聲明日本應將東北、台灣、澎湖歸還中華民國」等內容，是錯誤解讀荼毒學生，也變相為北京提供一中原則的法律基礎及授予犯台口實，因此應禁用。

盼讓學子對於史實有正確認識

台南市教育局則表示，近日舉辦一場研習會，邀請前中興大學副教授沈建德等學者就歷史課本開羅宣言等內容，與市轄四所高中的歷史老師們交流研習。針對有疑義內容，提出一份改正後的課文文稿，近日將發文給高中做補充教材；國二歷史課本下學期會上到開羅宣言，目前在規劃如何改善。

該份文稿約六百字，針對從一九四三年開羅宣言到一九四五年波茨坦宣言、舊金山和約、再到台北和約，用更忠於史實的方式完整論述，說明「滿洲、台澎歸還中華民國」在開羅會議「新聞公報」上只列為個別國家的目的，而非共同目的；英國首相邱吉爾甚至曾拒絕開羅宣言把台灣交給中國。也因此，後來波茨坦宣言提及日本放棄包括台澎在內的所有海外領土，成為舊金山和約及台北和約中，日本放棄台澎的基礎，「中華民國對台澎沒有主權至此完全確定」。

學者：開羅宣言只是新聞公報

沈建德表示，開羅宣言其實只是新聞公報、是無人簽名的新聞稿。台南市用忠於史實的補充教材更完整讓這段歷史真實呈現，值得肯定，為正確歷史教育踏出重要一步。