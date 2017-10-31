蔡抵馬紹爾 見證兩國簽備忘錄

2017-10-31

〔特派記者鍾麗華／馬紹爾卅日報導〕蔡英文總統的「永續南島、攜手共好」太平洋友邦之旅，今天下午抵達首站馬紹爾群島，蔡總統與馬紹爾總統海妮共同見證兩國外長簽署設置總統獎學金，獎學金將用於協助馬國清寒家庭及鼓勵優秀學子，透過教育扎根，深化兩國夥伴關係。

蔡總統步下專機時，先接受馬紹爾國家警察隊的歡迎儀式；而與馬紹爾關係密切、在當地經營遠洋漁業的總統府資政辜寬敏，也從台北赴馬紹爾迎接蔡總統，不過，當歡迎儀式演奏中華民國國歌時，站在蔡總統旁、立場鮮明的辜寬敏則拒絕行「扶手禮」表達敬意。

蔡總統致詞時表示，去年五月，海妮曾率團訪台參加她的就職典禮，當時她對同樣是女總統、又是傑出教育家的海妮，留下深刻的印象。她很高興再次見到海妮，並能訪問馬紹爾，這也是她就任總統以來，第一個拜訪的太平洋友邦。

海妮總統稱蔡「中華民國台灣總統」

海妮則以「President of Republic of China, Taiwan」（中華民國台灣總統）來稱呼蔡英文，她提到蔡總統提出的「新南向政策」，讓台灣和亞洲及太平洋十八個國家加強文化、教育、新能源和新科技的交流。

歡迎儀式結束後，蔡總統與海妮一同走在編織的草蓆上，接受當地民眾歡迎，而蔡總統車隊前往下榻飯店，一路上當地的小學生揮舞馬紹爾和中華民國國旗。

隨後，蔡總統與海妮共同見證兩國外交部長簽署「總統獎助學金計畫基金瞭解備忘錄」、「移民事務與防制人口販運合作瞭解備忘錄」與「雙和醫院和馬紹爾衛生部簽署實習計畫和資訊系統」，蔡總統晚間並接受海妮的國宴款待。

總統府指出，蔡總統特別在訪馬紹爾期間與海妮宣布設置「總統獎助學金基金」，用於協助馬國清寒家庭及鼓勵優秀學子。該基金將存放於馬紹爾銀行，並由我駐馬紹爾大使館、馬紹爾總統府辦公室主任、外交部、財政部、教育部等部會次長級官員組成基金委員會，每年上下半年各舉行一次會議審查各方推薦獲獎名單。

至於移民事務與防制人口販運方面，總統府指出，台灣已陸續與印尼、越南、巴拉圭、美國、日本等十七個國家簽署備忘錄或協定，雙方將可在移民事務、國際反恐資訊交換與防制人口販運方面，建立更緊密合作關係。