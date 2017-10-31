人事費成錢坑 再多經費也沒用

2017-10-31

記者羅添斌／特稿

出訪南太友邦的蔡英文總統向美方允諾，未來國防預算將會逐年以二％幅度成長，若有額外軍購需求可再加一％，但無論是二％或是再加一％，若軍方不去改變現行扭曲的國防預算結構，恐怕即使逐年增加國防預算額度，還是會被龐大的人事支出給吃掉。

國防預算成長二％代表什麼意義？依過去幾年國防預算大多維持在三千二百億元上下來看，二％就代表六十四億元，若有額外的軍購需求再加一％，也就是再多卅二億元，兩者合計最多可增加約九十六億元。

依照蔡政府的估算，如果未來幾年國家財政可以維持一定額度的成長，加上國際經濟層面未出現重大波折的前提下，國防預算以低標的每年二％成長來看，在蔡總統第一任任期結束前，也就是二○二○年，國防預算額度的數字成長，樂觀地來看，應該可以由二○一八年度的三二七八億元，到二○二○年度可增為三千四百億元。

然而，國防預算面臨的問題，不僅是歷年來額度並未具體成長，還包括「國防預算長期被人事費吃掉大半」，軍購預算被軍方以「大水庫」論調挪移流用，像是空軍、陸軍的軍購案預算可以拿來給獵雷艦用等怪異現象，都是國防預算在正常化、結構合理化上，軍方必須解決的難題。

近幾年國防預算的人事費用居高不下，占國防預算比率高達四成五到五成，自然壓縮了作業維持以及軍事投資的比率。

令人憂心的是，從馬英九政府到蔡英文政府，均持續推動募兵政策，卻未正視募兵制對台灣國防戰力的衝擊。美國國防部二○一三年公布中國軍力報告時，即向台灣示警，直言台灣為了推動募兵制，不但透過兵力裁減騰出資源，還把對外軍購和自製項目的費用挪用到募兵預算上，省下的經費卻仍不足因應募兵高額成本。

若主政者未能看清問題的癥結，甚至將增加的國防預算投入募兵制經費，不僅曲解美方要求台灣提高國防預算、強化防衛能力的本意，國防資源調配失衡的問題也將日趨嚴重。

蔡總統宣示逐年增加國防預算額度，軍方只能高興一下下，因為若不改變扭曲的國防預算結構，龐大的人事費將成為國防戰力的沉重負擔，無助於大幅更新戰備，對快速失衡的台海安全也無助益。