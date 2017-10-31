軍費增２％ 學者：展現決心 仍須落實

2017-10-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文向美方承諾國防預算將年增至少二％，中研院歐美所兼任研究員裘兆琳昨認為，面臨對岸不斷升高的軍事威脅，蔡總統此次清楚的承諾，至少表示我方有防衛決心。不過裘兆琳提醒，承諾是第一步，未來須落實，加上對外戰略、對內凝聚軍心、民心，都是自我防衛的重要課題。

對於此次蔡總統罕見地向美方就我國防預算問題提出具體承諾，裘兆琳說，美國對包括日本、韓國與北約成員國等同盟國，長期存在「過度依賴美國防衛、國防預算不夠」的批評，台灣並不是唯一，此種態度在美國總統川普上任後更加明顯。而面臨對岸不斷升高的武力威嚇，若我方不增加國防預算，反而表示「根本沒放在心裡」，增加預算至少展現我方自我防衛的決心。

裘兆琳提醒，扁政府任內，曾有一年我國國防預算擴增到達ＧＤＰ三％的規模，當年美方也已準備好售予我國重大軍購案，但我國卻因國內政治因素、朝小野大，使得預算卡關，最後也讓美國幾面不是人。她相信蔡總統重承諾，說出口是第一步，未來落實需要與美方持續磋商，也需要美方的配合，才能將預算用在刀口上，獲取符合我方需求的武器或技術移轉能力協助。

裘兆琳分析，蔡總統增加國防預算，並非我方片面的動作，因應兩岸軍力失衡，且中國不斷以武力威脅，台灣需要維持嚇阻能力，才做出這個決定。裘希望提醒中國，既然中國認為北韓問題應透過對話解決，以古鑑今也可知武力絕非出路，「武力就不會是解決兩岸問題的方式」。