募兵花大錢 人事吃掉近半軍費

2017-10-31

〔記者羅添斌、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統在出訪時公開向美方承諾，未來每年國防預算支出和前一年相比會有二％成長，若有額外軍購案，再增加一％成長。不過，檢視近年來國防預算編列情形，人員維持費的比率連年偏高，已幾近國防部年度預算的四十六％至四十八％，連帶地壓縮了作業維持與軍事投資的額度。

軍方官員坦言，近年來為了招募足夠而且優秀的人才加入志願役行列，政府除了調整軍公教待遇，並陸續改善軍人生活設施條件、調增對軍人的各項加給，就是希望增加招募志願役官兵的誘因，也因此讓人員維持費額度居高不下，對於國防預算結構調整問題，國防部會加以審慎檢討。

總統宣示增預算 軍方：有助建軍計畫及戰備

至於蔡總統主張每年國防預算支出至少二％的成長，軍方官員指出，國防預算未來逐年依比率成長，有助於各項建軍計畫及戰備訓練，國防部會配合政府政策，爭取增加配賦預算，以有效維護國家安全。

我國年度國防預算額度大都在三千二百億元上下，前行政院長林全任內向立院提出的明年度國防預算，額度為三三一八億元，但賴清德接任院長後，將總預算撤回重編，再次送進立法院的國防部年度預算，額度降為三二七八億元，較二○一七年的國防部法定預算三一九二億元，增加八十六億元，增幅約為二．七％。

國防預算概分為「人員維持、作業維持、軍事投資」等三大區塊，但人員維持費的比率連年偏高，已幾近國防部年度預算的四十六％至四十八％，連帶地壓縮了作業維持與軍事投資的額度。

民進黨立委羅致政認為，以明年度國防預算來說，較今年成長幅度超過二％，雖與美國期待我方國防預算達到ＧＤＰ三％規模仍有差距，但重點不應放在花多少錢，而是有無花在刀口上。

立委：重點不在花多少錢 是有無花在刀口上

國民黨立委馬文君說，國防預算的成長，主要是以我國作戰戰備需求以及有無「戰備急需」的項目，如果有這兩項因素，國防預算的成長也就應該適度地反映出來；至於歷年來的國防預算當中，人員維持費比率偏高的問題，這部分應該要看看招募進來的官兵，素質是不是軍方所要的。

民進黨立委王定宇則指出，立法院國防委員會對國防預算的原則，長年以來即是只要國家有特別需求的軍事合作案，就會以特別預算方式處理。