7休1將放寬 可連上12天班

2017-10-31

加班費將核實給予 特休假可遞延1年

〔記者羅添斌、李雅雯、鍾泓良／台北報導〕勞動部今將對一例一休進行預告修法，據指出，勞動部長林美珠昨天已向行政院長賴清德報告修法方向及相關內容，內容包括將「七休一」鬆綁放寬為「十四休四」，加班費核實給予以及特休假可遞延一年等五大方向。

加班、輪班工時 今預告兩種方案

相關人士表示，勞動部對修法的部分條文，採甲乙兩案併呈方式提報，賴揆僅聽取報告，並未裁示加班工時彈性化與輪班間隔時數要採哪一案，因此勞動部今在預告修法時，將同時預告甲乙兩種方案。

相關人士表示，根據勞動部版草案的規劃，現行「七休一」將放寬為「十四休四」，若經勞資協商或工會同意，例假日可在十四天的週期內調整，不受目前最長只能連上六天班的限制，即最長可連續上班十二天。特休假將可遞延一年。

此外，勞動部版本規劃，休息日的加班工時和加班費，將改為核實給予，取消現行「做一給四、做五給八」的規定。加班工時彈性化則有甲乙兩種方案，一是經勞資協商或工會同意後，勞工每月加班上限四十六小時可提高至五十四小時；二是採「工時帳戶」制，三個月上限一三八小時，企業可視淡旺季挪移總加班時數。

至於輪班間隔十一小時的規定，也有甲乙兩個修法方向，一是輪班間隔以十一小時為原則，勞資協商同意可縮短為八小時；二是以八小時為原則，勞資協商同意後可延長為十一小時。

對於一例一休修法方案，勞團及青年團體連日來多所批評，認為是走回頭路，且若讓勞工連續上班十二天，將會嚴重影響勞工身心健康及權益，並要求回復被刪除的七天國定假日。

行政院發言人徐國勇昨表示，現在討論的都是立委版本意見，行政院版本還未確定。

預計11月中上旬 可送立法院審議

徐國勇指出，在立法院總質詢今天結束後，相關單位會將立委意見盤整，勞動部就會預告修法版本，可能提出甲乙兩案；在預告修法接受各界提供意見後，接下來會在行政立法協調會報中討論確定，再送行政院會核定，預計十一月中上旬可送到立法院。

勞動部主任秘書陳明仁也說，修法會在顧全「保障勞工權益」、「雇主經營彈性」兩大原則下進行；預告修法之後仍會持續蒐集各方意見，勞動部提出的版本也不等於行政院最終送出的版本，行政院尚需融合其他部會意見，提出修法草案。