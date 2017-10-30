蔡今抵馬紹爾群島 明在國會演說

2017-10-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統正出訪南太三友邦，總統專機將於今天飛抵友邦馬紹爾群島訪問，在馬紹爾停留期間，蔡總統將會晤馬紹爾群島總統海妮，就彼此共同關切之雙邊及國際議題充分交換意見，並將於明天在馬紹爾群島國會發表演說。

蔡總統此行將見證兩國外長簽署「中華民國（臺灣）與馬紹爾群島共和國總統獎助學金計畫基金瞭解備忘錄」及「中華民國（臺灣）與馬紹爾群島共和國移民事務與防制人口販運合作瞭解備忘錄」；而「中華民國（臺灣）雙和醫院與馬紹爾群島共和國衛生暨公共服務部醫療實習計畫與醫院資訊系統」的簽約儀式，總統也受邀觀禮；稍後兩國將舉辦雙邊會談，蔡總統也會出席海妮總統國宴。

馬紹爾群島與我國於一九九八年十一月廿日建交，馬國目前在我國設有大使館，我國亦為馬國主要合作夥伴，目前雙方合作計畫包括家戶能源效率及再生能源計畫、畜牧計畫、園藝計畫、外交替代役與海外服務工作團等。

馬國屢在國際為我發聲

馬紹爾外交部長席克與其國會議長凱迪今年六月曾應邀訪台，外交部當時表示，馬紹爾長年於國際場域協助我國，包括今年五月於ＷＨＡ為我發聲等，馬紹爾國會亦曾多次通過友我決議案，表達對我國的堅定支持。

此外，我國衛福部與馬國衛生部簽有合作協定，我國雙和醫院並與當地合作開設「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心」，進行醫學實習等訓練計畫。