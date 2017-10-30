小英：帶著台灣人意志 走向世界

2017-10-30

〔特派記者鍾麗華／美國夏威夷廿八日報導〕蔡英文總統今天與夏威夷當地僑胞午宴，蔡總統在致詞時表示，雖然台灣外交面臨諸多挑戰，但台灣不會自我設限，會效法先輩，走進世界，為世界做出更多貢獻。而她現在帶著台灣人想要共同走向世界的意志，展開這趟訪問。

美國在台協會主席莫健也出席僑宴，他致詞時表示，他到過台灣很多次，這幾年看到台灣的民主更加強勁，尤其是三十歲以下的年輕人，不受威權的束縛，人與人之間的交流，是台美在安全與貿易交流外最重要的核心。

蔡總統展開太平洋友邦之旅，專機在廿七日晚間十一時四十分抵達夏威夷，雖已是半夜時分，但蔡總統下榻的飯店仍有一百多位的僑胞犧牲睡眠，在大門口守候，歡迎蔡總統的到來，今天的僑宴也席開三十桌，約有二百多名台僑出席。在夏威夷大學任教的陳宇能受訪時說，看到台灣總統為外交打拚，讓台灣走出去，大家都很開心，就是想為蔡總統加油。

蔡總統在僑宴時，穿著俗稱夏威夷衫的「島嶼裝」亮相，蔡總統的夏威夷衫是白底，配上紅、藍、綠等色彩繽紛的花朵，相當具有南洋風情。蔡總統先以夏威夷語「Aloha（阿羅哈）」向僑胞打招呼，接著以英文與中文致詞。

蔡總統強調，夏威夷在台灣人心目中有重要意義，夏威夷人和台灣原住民的關聯，彼此貿易和旅遊關係強勁，而且每年有上萬台灣人造訪夏威夷，透過美國全球入境計畫，這個數目會再成長，台美關係將會更加強化，台灣會在區域安全、投資、貿易上和美國持續連結，就像她之前說的，「台灣一直是美國可靠的夥伴」。

蔡總統指出，過去幾年，台美雙方藉由夏威夷，推展人道救援、災害防救的合作，在南島民族交流，夏威夷是台灣原住民族取經對象，期待未來在既有的合作基礎上，依照聯合國全球永續發展目標的精神，和美國及太平洋國家發展更緊密及全面的關係。