「蔡懂得拿捏台美關係」 程建人：禮遇有改善

2017-10-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文出訪南太三友邦，首站於美國夏威夷過境停留，是蔡總統過境美國首次停留超過廿四小時，也開放隨團媒體採訪部分行程，官員指此舉顯示美方對我升高禮遇。對此，前外交部長程建人昨表示，蔡英文相當懂得拿捏台美關係的敏感度，不會刻意衝撞，禮遇上可說是「持平、有一點改善」。

前駐美代表沈呂巡則說，公開採訪的確是美方的善意，但實際意義有限，「外交部標準不可以這麼低」，盼台美關係更上層樓。

程建人在前總統陳水扁第一任任期內擔任駐美代表，曾經手陳水扁過境美國紐約、邁阿密、洛杉磯與休士頓等事宜，對於此次美方開放部分行程讓隨團媒體報導，程建人回想起陳水扁首次過境洛杉磯時，美方嚴格限制扁只能在旅館裡與僑胞見面，不過後來第二次過境美國，廿幾名國會議員專程包機從華府到紐約參加扁的晚宴，後來也曾公開演講、參觀博物館與看球賽等；但在扁發表一邊一國論與發動公投踩到美國紅線後，過境待遇遂變成「迷航之旅」。

程建人說，出訪過境美國，需要雙方先前細膩的協調，而這次蔡總統出訪過境夏威夷和關島，皆非美國本土，敏感度相對不那麼強。他提到，當年陳水扁提出一邊一國論後，時任陸委會主委的蔡英文擔任救火隊赴美溝通，「她最知道嚴重性」，也懂得拿捏台美關係的敏感度，不會刻意衝撞，此次過境在他看來「禮遇上可說是持平、有一點改善」。

沈呂巡：有些改善 但實際意義有限

對於過境禮遇，沈呂巡則說，過去媒體也都跟著跑，但發稿上會有所限制，他認為「公開採訪可說是美方的善意」，有些改善，不過實際意義有限。

他強調，計算過境停留時數與公開採訪等事，只是台美關係的一部分，和哪些美國政要或專家碰面、通電，或是公開演講等，都是重要的互動，若能和美國總統川普再度通電話才能叫做大幅改善關係，「外交部標準不可以這麼低」。