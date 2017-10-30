川普訪中前夕 蔡高規格過境

2017-10-30

特派記者鍾麗華／特稿

中國領導人習近平在十九大後，權力登上顛峰，美國總統川普下月八日訪問中國，值此美中台三邊關係敏感時刻，蔡英文總統過境美國，正考驗台美關係。然而從蔡總統此次過境停留夏威夷一天半期間，台灣隨團媒體可破例公開採訪，正如蔡總統在當地智庫「東西中心」所言，「台美關係處於前所未有的友好狀態」。

「台美處於前所未有的友好狀態」

今年五月，蔡總統上任滿週年之際，就傳出七月要出訪南太平洋友邦，但國內正面臨年金改革、前瞻條例與預算在立法院審查，九月初又遇上內閣改組，使得蔡總統出訪時間一延再延，最後「卡」在影響東亞區域變化的中共十九大與川普的亞洲行之間。

而川普的亞洲行，讓蔡總統出訪的過境點安排，處理上較過去複雜。原本我方希望去回程均過境夏威夷，但白宮公布，川普十一月三日首站就到夏威夷，讓媒體一度以川普與蔡英文同日停留夏威夷大做文章，美方因此不想在「川習會」前節外生枝。

在蔡英文出訪前，美國白宮資深官員對外說明，美中將簽署「第四公報」的說法毫無根據，美國對台灣的立場已有四十年歷史，對台承諾很明確。相隔不到一週，美國政府又公布今年三月才訪台、向來友台的薛瑞福，將被提名國防部亞太助理部長，美方動作被解讀為向中國釋出特定訊息。

此次是蔡英文第三次出訪過境美國，禮遇規格「 一次比一次提升」。過去台灣總統過境美國時，被要求低調，禁止隨團記者採訪，但此次過境夏威夷期間，台灣媒體可隨行公開採訪，這是過去馬政府八年未見的大突破。

雖然國安團隊否認蔡英文在夏威夷聽取美方對川普亞洲行的簡報，不過，從蔡在東西中心致詞時所提到，相信美國政府將承諾與台灣維持穩健關係，向來發言謹慎的蔡總統，如此談話應是有所本。所以在「川習會」前，外界就不必再刻意操作與放大，台灣夾在美中兩強間的處境。