模擬開戰 軍方三大操演登場

2017-10-30

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍海空軍多次繞台演訓，未來還會以常態化進行，衝擊台灣國防安全，軍方官員昨指出，模擬兩岸三軍交戰的軍方三大操演將接連登場，陸軍的聯兵旅對抗「長青操演」已在昨天開始進行，空軍戰機的大部隊對抗「天龍操演」及海軍艦隊對抗的「海強操演」，也接連要在本週內舉行。

軍方年度的最大型軍事演習是漢光演習，為三軍聯合的大型演習，但各軍種的大型操演，就屬聯兵旅實兵對抗操演、空軍戰機大部隊對抗操演及海軍艦隊對抗操演。

軍方官員指出，國防部依年度訓練計畫，陸軍「長青」、海軍「海強」、空軍「天龍」的三大操演，將陸續以實兵對抗的方式舉行，並且大幅提升對抗的力度與操演的難度，確保台海安全。

官員說，海軍艦隊對抗的「海強操演」規劃十一月二日在花蓮外海進行，海軍各艦隊都已完成艦隊戰力的部署，並假想遭中共艦隊及解放軍戰機的攻擊下，完成艦隊的對抗演習。

至於空軍的天龍操演，將在十一月一日於台東外海的蘭嶼、綠島上空，由空軍所有作戰隊進行對抗訓練，操演期間的防務需要，則會調度其他機種來擔任。

陸軍的聯兵旅對抗，均以「長」字號系列操演命名，並且是視十、六、八軍團其中之一擔任統裁部時，以「長青、長泰、長勝」做為操演代號；他說，此次是由中部十軍團擔任統裁部，因此是「長青操演」，由北部六軍團的二六九旅與南部八軍團的五六四旅進行實兵對抗，兩個演習部隊先遣的機步營已在前晚出發，預計進行五天四夜的實兵對抗。