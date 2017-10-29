蔡總統過境夏威夷 訪珍珠港

2017-10-29

〔特派記者鍾麗華／夏威夷報導〕蔡英文總統廿八日展開「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，將訪問我友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島。蔡總統在台灣時間廿八日傍晚五時四十分準時抵達美國夏威夷，將停留兩晚，並安排三個公開行程，包括參加僑宴、與智庫座談、參觀珍珠港的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館；而台灣隨團的媒體可以公開採訪，象徵台美關係實質升溫。

停留兩晚 3行程媒體可採訪

蔡總統的專機抵達夏威夷的檀香山國際機場後，美國在台協會理事主席莫健、我駐美代表高碩泰親自接機，蔡總統在專機上見到莫健時笑著說，「非常興奮」。

蔡總統在夏威夷停留約卅五個小時，預計在台灣時間卅日清晨四點半才會離開夏威夷，前往馬紹爾群島。蔡總統在夏威夷期間，將致電及會晤美國政界人士，一般預料將包括先前推動「台灣旅行法」草案的美國眾議員。此外，蔡總統還預計和當地重要智庫「東西中心」學者座談。

對於蔡總統過境美國，中國外交部語氣強硬表示，希望美國不允許蔡總統過境，並向美方提出嚴正交涉。但我相關官員指出，雖然在「川習會」前多所顧忌的情況下，美方仍在舒適、尊嚴、安全的原則下，願意升高對蔡總統的各項禮遇，顯示台美關係實質升溫。

華府升高禮遇 台美關係升溫

過去台灣總統過境美國時，會被要求儘可能低調，不僅禁止隨團記者採訪，甚至與媒體大玩「捉迷藏」，但官員強調，蔡總統此次過境美國，隨團媒體可採訪蔡總統的三個公開行程，過去馬政府八年都沒有如此的規格與安排。這也是蔡總統出訪過境美國，首次停留超過廿四小時。

不過，據了解，蔡總統此行原本也爭取回程過境夏威夷，但因美國總統川普十一月三日將展開亞洲之行，首站也要停夏威夷，並參觀珍珠港及美軍太平洋總部，美方不想在「川習會」之前節外生枝，最後敲定蔡總統回程過境點在關島，但過境關島同樣獲得高規格的禮遇，並開放媒體採訪僑宴。