藍綠砲轟 柯致歉︰沒辦好會反省

2017-10-29

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北市重陽節登山活動濺血，台北市長柯文哲昨三度致歉，坦言這次活動辦得很不好，市府會深刻反省並提出檢討報告。北市藍綠議員皆痛批，柯文哲砍重陽敬老金，又怕老人票流失，為選舉過度動員辦活動，反而壞事，不如恢復發放敬老金。

議員︰不如恢復發放敬老金

柯文哲昨兩度上台致歉，又在臉書發文市府會反省檢討。為平息民眾不滿，柯沿途和民眾一一握手，要求合照也來者不拒，還上台替民眾抽獎。他在台上表示，活動超過預期五倍以上，特別是贈品原先只準備七千份，結果不夠分，希望大家留下資料，北市府會再訂購贈品，通通有獎。他最後連說了六次「抱歉」，更向台下長者鞠躬，並稱「市府應變能力不好，還要改進」。他也向媒體表示自己活動沒弄好，以後面對這種不可預期人數的活動，要想想如何因應。

工務局大地處道路步道科長陳彥承說，按照過往舉辦類似活動經驗，登山、平面路線本來只預估會各來三千五百人，合計七千人，已加碼準備一萬份大浴巾禮品，沒想到實際參與人數達兩萬五千人至三萬人，其中平面路線有兩萬多人，大地處已派出九十六名人力，加上社會局、警察局，合計工作人員達一百八十名以上，但實在難以負荷。

社會局老人福利科長葉俊郎表示，市府高層認為重陽節就是要登山，加上鼓勵長者多走動，社會局才首度與工務局舉辦登山活動，明年是否續辦？還不知道。

國民黨市議員王鴻薇則批評，柯Ｐ撒銀子備大獎辦老人活動，結果長者為了領獎捷運也塞，領券也擠，「早知如此，早些恢復發重陽金不就好了」。

民進黨台北市議會黨團總召許淑華表示，柯文哲怕老人票流失而辦很多老人活動，但全台灣只有台北市沒有發放重陽敬老金，市民感受不好，不管辦多少活動，沒有那一千五百元心理就會不平衡，問題不在於錢，而是不尊重。

健行登山會秘書長林文坤認為，昨天出狀況，主因是人潮過多、民眾太情緒化。登高、健行的動機應該很純粹，為了摸彩品去參加登山活動，本身就有問題。