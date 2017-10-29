重陽活動失控濺血 24人受傷

2017-10-29

現場動線不佳、人潮過多 搶摸彩券亂成一團

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕台北市府昨舉辦重陽健行登山活動，原本應是健康歡樂行程，但因人潮過多、動線不佳，不少長者為了搶摸彩券推擠跌倒，甚至濺血，現場一片混亂，沿路都有民眾對著市長柯文哲咆哮，甚至一路緊跟砲轟。衛生局統計共有二十三人擦傷，另有一人因胸悶自行就醫。

柯估1萬人、來了近10萬

台北市府社會局、工務局大地處昨天上午九時舉辦劍潭山親山步道健走活動，路線分登山及平地兩種，主辦單位在起點和各路線中間站發放摸彩券，到達終點處兌領大浴巾、環保餐盒、環保水杯及活動小點心，登山及平面路線各三千五百份；還能抽電動機車、電視、平板電腦及腳踏車等兩百多項獎品。

長者一路嗆柯

由於獎品豐富，昨天一早，鄰近的捷運劍南路站、劍潭站湧進人潮，一度造成手扶梯停用，連南京復興站、忠孝復興站也出現蜂擁狀況，堪比跨年期間的淡水信義線。台北捷運公司趕緊將六分鐘班距縮短至兩分鐘。

活動規劃由柯文哲帶領長輩從起點北安國中出發，爬劍潭山再至終點劍潭青年活動中心。但活動還沒開始，主辦單位在北安國中旁人行道發送摸彩券，但未規劃排隊動線，人潮搶成一團，十多人跌倒受傷。參加民眾大罵柯Ｐ，要他下台負責。在中間站發券時，搶票情形再度上演。一路上，柯文哲從頭被罵到尾，不少長輩在旁邊咆哮「這什麼爛活動」、「完全沒有規劃」、「動線太差」等語。

到了終點站，混亂的情形仍未改善。張奶奶抱怨，自己拿了摸彩券，看到隊伍跟著排，排半天才發現排錯，沒有工作人員可以詢問。另有民眾誤以為拿了摸彩券就不用排隊，和現場民眾起爭執，卻不見任何工作人員出來維護秩序。

上午十時，柯抵達劍潭青年活動中心後，在主舞台向民眾鞠躬致歉，坦言「這是失敗的活動」，領教到什麼是「估計錯誤」，原本估計一萬人，實際大約有七到十萬人，所以禮品不夠、動線設計也不好，回去會檢討。

柯隨後進入會議室與社會局長許立民、工務局長彭振聲、市長室主任蔡壁如等人開緊急會議。有媒體捕捉到許立民與彭振聲疑似對動線安排有爭執。彭振聲回應，主要是針對排隊領取摸彩券的動線設計有不同意見，但共同目標都是辦好活動。