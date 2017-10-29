廢除離島博弈條款 民團推動修法

2017-10-29

擺脫3年就可公投噩夢…

〔記者陳鈺馥、劉禹慶、劉力仁／綜合報導〕金門博弈公投結果揭曉，反賭方大勝。由於相關公投已在澎湖舉行兩次、馬祖一次，僅馬祖由促賭方獲勝，其餘都是反賭方勝利，但促賭方卻以離島建設條例十之二條法源，每三年就可捲土重來，澎湖海洋公民基金會等團體因此發動廢除博弈公投惡法。立法院朝野黨團表示，既然民意反映廢除，有討論空間。

博弈公投法源來自於「離島建設條例」十之二條，即「博弈條款」，澎湖已舉行二次公投，不僅勞民傷財，更造成澎湖正反兩派嚴重對立。加上「觀光賭場管理條例草案」（博弈專法）一直躺在立院，更讓外界認為博弈公投為假議題，只是炒作土地的手法。

為了讓離島擺脫博弈公投噩夢，台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳強烈呼籲民進黨順應民意，於本會期結束前，廢除博弈條款。立法院民進黨團幹事長劉櫂豪表示，民進黨團反對設立賭博事業的立場不變，現在是可以考慮修改相關規定的時機。

民進黨團︰是考慮修改的時機

立法院國民黨團書記長林為洲表示，既然澎湖、金門民眾都反對設賭場，現在看起來公投要過也很困難，屆時若大家認為博弈條款不需要，要刪除黨團也是支持。國民黨團副書記長曾銘宗則說，不一定要刪除博弈條款，新加坡、澳門發展博弈觀光產業有成，民團考量的負面影響，政府可用配套措施防堵，不必然要全面否決。

親民黨團總召李鴻鈞指出對修法不設限，但希望不只修博弈條款，整個條例都要重新檢視。

時代力量黨團總召徐永明指博弈條款應予廢除，未來地方性公投，則應回歸「公民投票法」處理。