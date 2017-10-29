力保純樸民風 金門人堅決反賭

2017-10-29

多數人痛恨賭博 加上公民意識崛起 政治力也一面倒

記者吳正庭、劉力仁／特稿

金門博弈公投結果出爐，反對方以九比一的懸殊比例擊退贊成方，創下了反賭民意的新高比例，也充分展現金門民眾拒絕賭場的意志。

9成反對 創下反賭民意新高比例

博弈公投至今進行四次，金門、澎湖民眾明確表達反賭態度，唯一成功通過博弈公投的馬祖，後續並沒有任何財團進駐投資，現在依靠「藍眼淚」大賺觀光財，興建賭場已經是過去話題。加上在立法院排審的「觀光賭場管理條例草案」，朝野立委多持觀望或反對態度，賭場在台灣沒有發展的空間，情勢相當明確。

4次公投 僅馬祖通過、也沒下文

分析金門民眾反對博弈的主要原因，與地方民風純樸、文風鼎盛有關，加上地方幾次農會擠兌、倒會的重大金融風暴，幾乎都與賭博有關，受牽累的人不少，多數金門人痛恨賭博。而近年來房地產高漲，很多金門年輕人買不起房子，擔心若發展賭場，只會讓這些情況更加惡化。

此外，金門福利好也早已不是新聞，金酒公司三節配高粱酒，每年數十億元盈餘挹注縣庫，包括幼兒園到高中職的學費全免、營養午餐免費、高額的生育補助、搭大眾交通工具享有優惠，也讓金門民眾思考興建賭場的必要性。

近年房地產高漲 地方憂促賭更惡化

一九九一年開通的「金、廈小三通」，牽涉地方旅遊、貨運、特產、邊境貿易等龐大產業，一旦被中國切斷，影響的生計層面難以估計，也因此，投票前夕中方傳達反對態度，也影響公投結果。

投票前夕，台灣、金門在地的反賭人士積極奔走、宣傳，加上媒體的關注，最後關頭產生催票效應。台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳強調，在金門這段時間，見到金門民眾、團體自發性的製作反賭文宣，他認為公民意識的崛起，是這次反賭成功最大的因素。

反賭方奔走催票 金門人做出選擇

投票前的民調已經清楚呈現出多數反賭的趨勢，民進黨、國民黨、無黨籍的縣長陳福海紛紛表態「不同意」，政治力一面倒傾向反賭方。

從馬祖、澎湖到金門博弈公投都積極參與的何宗勳強調，金門人反賭的堅決立場，跟藍綠意識形態無關，是金門人自己知道未來想要什麼樣的生活。