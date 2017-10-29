過境夏威夷 蔡英文將訪亞利桑那號戰艦紀念館

2017-10-29

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿七日報導〕華府消息人士透露，總統蔡英文過境夏威夷期間，將到珍珠港參觀美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），這也是美國總統川普十一月三日造訪夏威夷時要參觀的二戰遺址。

二戰遺址 川普十一月三日也要參觀

日軍突襲珍珠港導致美國對日宣戰，不但改變二次大戰的命運，也牽動中國、台灣和韓國等亞洲國家的命運，揭開美國與亞洲盟邦和夥伴的長期合作關係。這也是台灣總統首次在過境時參訪這座紀念館。

亞利桑那號戰艦在一九四一年十二月七日珍珠港襲擊中被擊沉，一九八○年建成的紀念館就蓋在殘骸正上方，由美國國家公園管理局和美國海軍共同管理與維持。除了沉沒的戰艦外，直到今日亞利桑那號的殘骸中仍躺著一一七七名陣亡將士中的一一○二具遺體。這是夏威夷最受遊客眷顧的景點，對美國有重要歷史意義。

根據白宮日前公布的行程，川普十一月三日展開亞洲行程，第一站就是先到夏威夷，除了聽取美軍太平洋司令部簡報，還要到亞利桑那號戰艦紀念館訪問。

中國外交部抗議美國同意蔡英文過境夏威夷，表示這是向台獨發出錯誤信號，美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲向媒體表示，美國的一中政策不變，蔡英文過境與接待，符合美台非官方關係性質的長期作法。美國國務院表示，過境行程都會考量到安全、舒適、便利和尊嚴。美國基於美中三公報與台灣關係法的一中政策，沒有改變。