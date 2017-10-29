出訪南太 總統：外交不分黨派顏色

2017-10-29

〔特派記者鍾麗華、記者朱沛雄／夏威夷、台北連線報導〕蔡英文總統昨天上午率團出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等南太平洋三友邦，全程共八天七夜，計畫在十一月四日歸國。蔡總統在總統專機上表示，這次太平洋友邦之旅是馬英九前總統七年前訪問南太後的第一次，這趟出訪除加溫邦誼，也希望檢視和友邦合作計畫能否更精進。

回顧南太邦誼 蔡從蔣經國談起

總統出發前在桃園機場發表簡短談話。她指出，「永續南島、攜手共好」是這次出訪的精神，要和南方島國上朋友，共同為全球永續發展貢獻心力，持續落實踏實外交，互助互惠的價值。她表示，政府開發研究計畫就是希望參考先進國家經驗，將對外的援助、合作、投資，做為外交及經貿戰略的一環，讓台灣對國際社會做出更大的貢獻。

總統表示，這次出訪有兩個重要的目標，第一、要向世界證明台灣有能力、意願，為國際社會做出更多的貢獻。太平洋友邦長期以來，在各種國際組織中，為台灣參與仗義執言，我們表達感謝之意，同時透過各種合作計畫的商討，以及元首之間直接的對話，能為全球環境永續與區域發展，做出更多的貢獻。

第二，要代表全體台灣人民到外交的最前線，向使館的官員、技術團、醫療團成員以及當地的僑民致謝，他們是外交的先鋒，也是踏實外交最好的代言人。在海外的台灣人正在用行動實踐外交不能分黨派、也不能分顏色，更不能分政府與民間，攜手同心一起為台灣打拚。

籲朝野政黨對話溝通 團結合作

蔡總統表示，外交工作需要長時間累積，這些經營必須持續，不能分黨派、也不應該分顏色。台灣與太平洋友邦關係從蔣經國、李登輝兩位前總統時期建交開始，透過前總統陳水扁的努力，奠定了堅實的合作基礎，經過馬英九前總統持續的經營，才有今天的成果。

總統指出，團結攜手是她一直努力的事情，要合作的不僅在外交議題上，內政上，相信國人也對政黨的對話與合作一樣有很高的期待，這次出訪前，也再一次呼籲朝野政黨「只有透過對話溝通，才能化解歧見，如果我們在外交上可以團結，內政議題就沒有理由不能合作」。不管在外交或內政議題上，我們的信念都是一致的，只有團結合作，才能完成任務，讓我們舉國同心、攜手團結，全力以赴。

四架幻象兩千 伴飛總統專機

為維護三軍統帥出訪安全，空軍由新竹基地派出四架幻象兩千戰機，執行伴飛總統專機任務。戰機首先在專機左側伴飛，接著其中兩架戰機由專機下方移往專機右側，向三軍統帥致意。戰機一直到即將跨越我防空識別區，才結束伴飛任務。