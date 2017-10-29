川普訪中前 美議員致函關切美台關係

2017-10-29

台灣議題 應諮詢國會意見

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿七日報導〕美國總統川普出訪中國前夕，包括康納利、哈潑等四位美國眾院台灣連線共同主席廿六日聯名致函川普，強調台灣關係法與六項保證對台美關係的重要性，並敦促正在準備出訪的行政部門在台灣議題上諮詢國會意見。

康納利等人表示，在川普訪問中國之前，他們要強調美國與重要戰略夥伴台灣的共同利益。他們指出，自冷戰迄今，台灣一直是美國的重要經濟暨安全夥伴。由於台灣堅守其對民主、人權、科技與文化等多方面的承諾，向來為亞太地區的正面聲音。

他們說，當民主制度在世界各地受到威脅之際，台灣始終堅定維護其強健的民主體制，定期舉辦自由公平選舉，並支持公民社會。美台關係也透過日增的貿易、教育與文化交流、安全合作及台灣的國際參與而持續發展。

堅守對台承諾 攸關美國重大利益

議員們表示，美國與台灣經由一九七九年立法通過的「台灣關係法」與一九八二年的「六項保證」，建立了持久的夥伴關係，堅守這些承諾為美國的重大國家安全利益。自一九七九年台灣關係法立法以來，歷任美國總統都堅守這項承諾，不但展現美國對台政策的延續性，更宣示了美國對於亞太地區一向攸關美國經濟與安全利益議題的堅定立場。

他們肯定台灣為美國在亞太地區最緊密盟友之一，國會具有對台灣堅定且跨黨派的支持。台灣與美國人民共享諸多價值並信守民主與法治。在川普準備出訪之際，期盼川普及行政部門諮詢國會意見，尤其是在與台灣相關的議題上。