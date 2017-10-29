薛瑞福新職 學者：將深化台美軍事合作

2017-10-29

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國總統川普昨提名友台學者薛瑞福擔任國防部亞太助理部長，台灣智庫諮詢委員董立文受訪表示，薛瑞福長期友台，此將進一步深化台美軍事合作，但台灣也需做好準備，首要任務是增加國防預算；淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正也指出，台灣面對中國威脅國防預算長期不足，未來應審慎因應。

薛瑞福過去在國務院任職期間，曾多次公開表明美國恪守台灣關係法及「六項保證」的對台安全承諾，外交部昨對此人事任命表示歡迎，同時強調，盼未來能在雙邊友好合作基礎上，繼續推動台美關係正向發展。

董立文昨指出，川普政府任命許多長期友台人士，薛瑞福是其中一位代表人物；他預期，台美間未來會有更清楚的安全夥伴關係、進一步深化台美軍事合作，此也包含台灣提供美方後勤的醫療協助。他並表示，台灣要先釐清自身國防需求，包含要採取徵兵或募兵制，此外，台灣要在區域防衛扮演什麼角色，也應進一步思考。

黃介正認為，川普任命薛瑞福擔任國防部亞太助理部長，此舉確保台美未來在軍事上的「溝通管道」沒問題，但接下來須開始規劃符合台灣國防需求的政策說帖，釐清哪些合作項目符合美方利益、也是台灣迫切需要的。

黃介正提醒，美方朝野官員一再提出台灣國防預算不足的呼籲，他認為政府相關單位應利用薛瑞福此次任命審慎因應未來的預算規劃。