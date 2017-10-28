RCA工殤案 二審判賠7.1億

2017-10-28

人數、金額創職災新高

〔記者楊國文、項程鎮、黃捷／台北報導〕堪稱我國史上最大工殤事件的ＲＣＡ（美國無線電公司）案，一審原判ＲＣＡ與其控股公司百慕達湯姆笙、法國Tehnicolor須連帶賠償四四五人共五．六億元，但二審高等法院昨認ＲＣＡ惡意將超過二．五億美元資產匯往國外，改判ＲＣＡ等三公司與另家控股公司奇異公司應連帶賠償四八六人共七．一八億元，且准對四公司假執行，判賠人數和金額均創職災求償最高紀錄。

因本案情節與電影「永不妥協」相仿，昨宣判後，近百名自救會成員頭綁「永不妥協」布條在庭外高呼口號。ＲＣＡ關懷協會會長劉荷雲說，已有數十位員工離世，受害員工不能再等，呼籲對方別再上訴。

數十人離世 員工籲別上訴

高院指出，本次判賠金額較一審多出一．五億餘元，主要是因一審認定部份員工早就死亡，家屬超過十年才提告，已逾時效，但二審認定家屬是因相關證據遭ＲＣＡ掌控才難以舉證，認該主張為權利濫用，死亡者獲賠人數從一審六十一人增加到一○九人，金額也從七○一七萬增加到一．六億元；罹癌未死亡者與其他疾病者的獲賠人數雖分別比一審減少四人、三人，但賠償金額較一審多出六千多萬元。

2.5億美元滙國外 惡意脫產

判決指出，奇異公司一九八八年將ＲＣＡ轉售湯姆笙公司，同年五月就申請減資，同年七月至隔年十一月間，陸續將一億五○六二萬美元（約台幣四十三．六億）匯出國外。後來桃園廠於一九九一年爆發汙染事件，ＲＣＡ又於隔年三月以台幣十九億餘元售出土地、建物，關廠及資遣員工；一九九八年六月，員工自救會提告後，ＲＣＡ在七個月內將逾一億美元（約卅三．四億台幣）匯至湯姆笙公司所在的法國銀行，顯是惡意脫產。

一審原認為無法確定ＲＣＡ與奇異公司有子母關係，但高院查出奇異公司於一九八六年併購ＲＣＡ、一九八八年將桃園廠產權售予湯姆笙，案發期間對ＲＣＡ有實質控制關係。ＲＣＡ傾倒有機溶劑致員工罹癌、死亡，確實未盡保護責任，改判奇異公司應連帶賠償。

ＲＣＡ一九七○年起到桃園、新竹和宜蘭設廠，因違法傾倒致癌物，導致上千名員工罹癌、逾兩百人死亡，後於一九九二年關廠、資遣員工並賣地，款項全匯出台灣。一九九四年汙染案爆發後，員工驚覺同事罹病與此有關，才成立自救會並聲請假扣押，ＲＣＡ卻疑已脫產，二○○四年間五二九人為此提告，共求償廿七億元。