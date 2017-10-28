獵雷艦弊案 立院兩調閱小組成軍

2017-10-28

〔記者彭琬馨／台北報導〕慶富獵雷艦弊案持續延燒，為釐清廠商招標過程是否涉及不法取得銀行聯貸，立法院財政委員會、外交及國防委員會已分別成立調閱小組調查。

「徹查無上限」

國防部也成立專案小組

國防部昨晚也表示，已針對海軍獵雷艦案成立專案小組，調查招標、決標過程是否有涉及不當或疏失，並全力配合檢調司法調查，將以「徹查無上限」決心，徹底釐清案情及責任歸屬。

此外，行政院也組成調查專案小組，院長賴清德宣示，政院專案小組「調查務必全面徹底、沒有上限」。

民進黨立委莊瑞雄表示，慶富案目前還有諸多疑點尚未釐清，外交及國防委員會調閱小組將針對慶富案決標過程中，如何挑選評委、評分標準如何計算，以及到底有沒有「技術性協助一方得標」。

民進黨立委王定宇也質疑，慶富案的評分標準設計「太不合邏輯」，包含慶富公司為建造獵雷艦廠區取得的高雄興達港土地，該地連儀器設備都沒有，「評委到底怎麼打分數」都還不清楚。

外交及國防委員會上週成立「獵雷艦調閱專案小組」，王定宇表示，下週會先召開籌備會議，討論小組調閱公文的範圍與陳列時間。至於是否要與財委會成立的「獵雷艦採購聯貸案真相調閱專案小組」合併調閱，王定宇說，待召集人選出後再與財委會協調；財委會召委、國民黨立委費鴻泰則表示，還要再討論。

依據立法院職權行使法規定，經委員會決議通過成立調閱專案小組後，可要求特定機關就特定議案涉及事項提供參考資料。