慶富地雷 黃國昌爆土銀、高銀早知情

2017-10-28

〔記者蘇芳禾、盧冠誠、葛祐豪／綜合報導〕獵雷艦弊案延燒，時代力量立委黃國昌昨天指出，慶富財務其實在二○一五年就已經出狀況，子公司慶陽接下「國立海洋科技博物館興建營運移轉（ＯＴ＋ＢＯＴ）」案，違反專款專用，海科館多次公文指出慶陽違法，而提供慶陽貸款的土地銀行卻縱容，在後來獵雷艦聯貸案時不僅沒向其他銀行示警，自己還參與聯貸。

海科館已多次行文指出慶陽違法

黃國昌還質疑，海科館聯貸案中，出資最多的是高雄銀行，前金管會主委李瑞倉當時在高雄銀行任常務董事，今年有人向金管會檢舉，卻都沒有得到處理，他要求土銀、李瑞倉、金管會、高雄銀行等單位及人員出面說明。

黃國昌指出，慶富在二○一四年底得到獵雷艦的合約，二○一五年就已經出現財務危機；至於土銀在二○一三年擔任慶陽聯貸案主辦行，進行九．五億元聯貸案，放款至今已三、四年，慶陽卻一根柱子都還沒蓋，慶陽還不斷把錢匯給股東，償還關係人借貸，違反專款專用，海科館兩次公文都明確指出慶陽違法。

黃國昌說，土地銀行明知道慶陽情況卻縱容，不採取任何行動，等到第一銀行負責慶富案聯貸案時，土銀不僅未示警其他銀行，自己還參與聯貸。

質疑前金管會主委李瑞倉作為消極

黃國昌也說，今年五月有人向金管會檢舉慶富，證據非常齊全，但金管會都沒有作為。他指出，土銀主辦的海科館聯貸案中，出錢最多的是高雄銀行，而今年五月時任金管會主委的李瑞倉，曾為高雄銀行常務董事。「請問李瑞倉，你當時做了什麼處置？」

黃國昌說，這種額度的貸款，一定要常董通過，慶富的所在地位於高雄，高雄銀行沒有理由不知道慶富的財務狀況，而且慶富標到獵雷艦案的時候，第一張保證書就是由高雄銀行所出具，直到二○一六年，保證書才改為第一銀行；高雄銀行有沒有違反授信規定，金管會也要調查。

對於立委的質疑，土銀主管指出，這個案子最貴的部分是大型水族箱及魚，慶陽都有按進度向日本購買，必須組裝完成後，建築物才能繼續往上蓋；此外，該工程因海科館變更設計，所以展延到明年第四季完工；且一銀主辦獵雷艦聯貸時，慶陽聯貸的狀況都正常，才會決定參貸。

高雄銀行副總徐翠梅則表示，高雄銀行只是參貸行，不方便對外說明，且這筆帳還不是呆帳，基於客戶機密，不能洩漏詳細金額。