慶陽聯貸案 銀行團宣布違約

2017-10-28

〔記者盧冠誠、葛祐豪、黃良傑／綜合報導〕慶富造船二○五億元聯貸案週三被第一銀行宣布違約，慶富子公司慶陽海洋九．五億元聯貸案主辦行土地銀行昨也跟進宣布違約。一銀指出，高雄地院已裁准一銀提出的假扣押、假處分聲請，待清查慶富財產明細後，就會立刻執行。

檢調追查陳家有無海外密帳

另外，檢調查出慶富董事長陳慶男的關係企業，包括公司、大樓、船舶全有設定，資金缺口不小，初查無脫產跡象，但大筆資金流向何處，檢調正全力釐清，也正追查陳慶男、妻子陳盧昭霞、兒子陳偉志等人有無海外密帳。

慶陽為承攬基隆「國立海洋科技博物館興建營運移轉（ＯＴ＋ＢＯＴ）」案，二○一三年十月委由土銀主辦聯貸案，參貸行尚有合作金庫、高雄銀行、農業金庫、新光銀行，合計五家，目前餘額五．四八億元。

土銀表示，第一銀行主辦的慶富「獵雷艦」聯貸案已在週三宣布違約，而慶富又是慶陽的連帶保證人，昨日銀行團會議一致通過慶陽違約，後續將展開法催程序，儘快向法院聲請假扣押。

慶陽聯貸擔保品 大型水族箱、魚群

慶陽聯貸案銀行團擔保品為未來完成後的ＢＯＴ建築物、大型水族箱以及飼養中的北海岸魚群，外界評估價值不高，以土銀為例，該聯貸已撥款約一．五億元，最大損失金額將超過一．三億元。

另外，慶富聯貸案昨也在高雄舉行首次銀行團會議，決議儘快委請會計師清查慶富旗下所有不動產、動產、存款等明細，執行扣押程序；同時挑選國際通商法律事務所協助訴訟，請各參貸行下週五前回覆是否同意。

一銀前天向高雄地院遞送民事訴狀，以債權人身分向法院提出要求對慶富「假扣押」與「假處分」；一銀昨指出，法院已經裁准。

據了解，由於獵雷艦為國防部所有，當初慶富聯貸案無法設為擔保品，使得銀行團承作時面臨擔保品嚴重不足的風險，沒有民營銀行要參與，只剩公股行庫支持政策參貸，而該聯貸目前持有的擔保品僅備償存款廿九．一億元以及港口機器設備。

據透露，全體銀行對慶富授信餘額（含聯貸及各銀行自貸）達二二○億元，預估整體國銀最大損失金額合計恐約一八○億元。