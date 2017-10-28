竹聯震武堂囂張嗆警 「不偷不搶 其他都有」

2017-10-28

全國大掃黑 已逮23大哥

〔記者邱俊福、劉慶侯、黃良傑、吳仁捷／綜合報導〕警政署發動為期十天的全國同步掃黑行動，迄昨已查獲提報廿三名治平對象與一七一名幫眾到案，落網者包括刑事局逮捕竹聯幫震武堂堂主林鈞庠、台北市刑警大隊查獲四海幫青壯會份子彭馬潤智、宋憲庠，彭馬、宋已遭法官裁定收押；另高市刑大逮捕洪姓惡霸等六人、新北市警局查獲天道盟成員賴益和十人等。

結拜兄弟是統促黨幹部

刑事局調查，四十六歲林嫌有組織犯罪、恐嚇、傷害等多項前科，被捕時毫無悔意，厚顏告訴警方：「我傷天害理不做，也不偷、不搶，其他都有」態度囂張。

助結拜恐嚇情敵六百萬

警方調查，林嫌去年十二月因恐嚇取財遭收押，周姓女友返回嘉義投靠姊姊，另結交在桃園開燒烤店的劉男，林嫌今年三月一日交保出獄後，周女結束跟劉男的感情，返回林的身邊。林得知周女曾跟劉交往，要周女赴警局謊稱劉性侵，林再率人前往燒烤居酒屋佔位、砸店，還跟周女一起用香菸燙頭及甩棍痛毆凌虐劉，並嗆聲「讓你死一百次、不簽本票，就要兄弟來砸店！」同夥統促黨狄青黨部主委孔慶駿則在旁恫嚇：「大哥的女人你可以碰嗎？」原本要求劉交付三百萬元和解金，後再加價到六百萬元；周女則宣稱確實被性侵。

北市刑大偵一隊鎖定彭馬潤智、宋憲庠長期在新北市三峽、板橋一帶活動，兩人落網時身上還持有統促黨李靖黨部主委名片。警方調查，兩人吸收成員從事暴力討債、販毒，並組成詐欺集團犯案，供主要幹部分紅抽成，作為豢養、吸收幫眾金援，壯大幫派聲勢；另以協調、整合債務名義，遇有被害人無法還債，便設局押人、囚禁、恐嚇、毆打、逼簽本票或讓渡書。

鳳山惡霸 暴力討債落網

高市刑大逮捕自稱「鳳山一哥」的廿五歲洪姓惡霸，涉嫌與人談判債務處理時，教唆手下將被害人打成重傷，送加護病房急救才撿回一命；洪嫌及五名手下被提報治平對象。

新北市警板橋、蘆洲警分局，則在昨天破獲天道盟爵鼎魁星會堂口，逮獲成員賴益和、藍偉誠等十人，涉吸收新北市蘆洲、五股一帶學生加入陣頭、幫派，從事暴力討債等，甚至經營少見的微信妞妞大型簽賭站，查扣三三七萬現金賭資、毒品、空氣槍及大批刀械。