涉詐貸逾億 江欽良一千萬交保

2017-10-28

〔記者張瑞楨、陳鳳麗、張聰秋／綜合報導〕南投聞人江欽良涉以人頭向草屯鎮農會貸款逾億元，違反農業金融法，南投地檢署昨天複訊後，諭令一千萬元交保及限制出境出海；檢警是在追查草屯鎮農會改選暴力案時，發現江等人涉嫌詐貸，且江嫌疑為了「繼續詐貸」而強力介入農會選舉，以利安排自己的人馬進入農會。

同案另有四人也分獲交保，包括農會前理事長李崧存三十萬元、江的會計曾怡華十萬、會計古素梅三十萬及江的友人簡崇吉十萬元交保。

草屯鎮農會有無內鬼 待調查

江欽良前天下午被帶往刑事局中部打擊犯罪中心，因拒絕夜間偵訊，昨天上午十一時十五分才解送至地檢署，他下車時苦笑表示「有話進去再跟檢察官和法官說」，昨辦完交保走出地檢署時顯得疲累無力，用手比出「二」的手勢表示已兩天沒睡覺即離去。

刑事局偵六大隊副大隊長謝有筆指出，今年一至五月草屯鎮農會改選發生殺人未遂等暴力糾紛事件，蒐證查出江透過手下、朋友等人頭向草屯鎮農會申辦貸款，但貸款金額與人頭貸款人的年所得「顯然不相當」，部分人頭雖提供土地抵押，但有人年收入僅數千元至十萬元，根本沒有償債能力，卻能獲得上千萬貸款，因而全案也將追查農會內部有無「內神通外鬼」情事。此外，人頭貸出款項後，最後款項都到了江的手上，因而認定江是主嫌。

警方前天動員二三一名警力，廿六日清晨持搜索票與拘票，拘提江欽良與共犯十二人，傳喚證人廿三人。草屯鎮農會表示，農會依法辦理借貸，目前未出現異常提領狀況，運作一切正常。

小潘潘挺夫 稱他早已脫離黑道

江妻小潘潘（本名謝千惠）昨天說，丈夫獲交保後怕把霉氣傳給老婆「不敢擁抱我」；小潘潘說，丈夫過去做錯事，現已脫離黑道，不是老大，「希望外面的年輕人不要一直自稱是丈夫的小弟」。

江涉案 吳敦義盼司法勿枉勿縱

國民黨主席吳敦義昨表示，不了解詐貸案，希望司法機關勿枉勿縱；吳說，與江不是好友，當初同團遊峇里島，是因為當時南投竹山紫南宮主委的邀請，他不知道是誰邀請江。