自動查驗通關 台美互惠

2017-10-27

〔記者王冠仁／台北報導〕「台美互惠使用自動通關系統啟用典禮」昨在桃園機場舉行，宣布自11月1日起，能相互使用對方機場自動通關系統。國人經申請、核准後，入出境美國不再需要冗長排隊通關程序。

內政部長葉俊榮在美國海關及邊境保護局主任霍夫曼陪同下，率先試用專程由美國運來的自動通關系統。葉俊榮表示，藉由美國全球入境計劃與台灣自動查驗通關系統（e-Gate）連結，國人可以更快速便捷通關；美國在台協會處長梅健華也說，這是台美關係的重要里程碑。