小潘潘丈夫// 江欽良涉詐貸農會上億 被逮

2017-10-27

政界關係良好 曾與吳敦義出遊

〔記者陳鳳麗、許國楨、施曉光／綜合報導〕早年犯案累累的南投聞人江欽良，因被外界得知與時任立委的國民黨主席吳敦義熟識及同遊峇里島，吳曾為此公開表示江男已知錯能改，呼籲大家不要排斥更生人；未料江男遭檢警查出涉入草屯鎮農會一億多元詐貸案，南投地檢署昨指揮警調等單位搜索，同時傳喚拘提江男等三十五人到案，全案漏夜偵查中。

五十二歲的江欽良是藝人小潘潘的丈夫，曾犯下殺人、結夥搶劫等重罪，前科高達三十多項，二○○二年假釋出獄。南投地檢署今年元月間偵辦草屯鎮農會選舉暴力案，發現江欽良涉嫌利用人頭向草屯鎮農會詐貸，指派刑事局中部打擊犯罪中心蒐證偵辦，警方調取江男等人相關資金往來及實際貸款金流清查，認為全案疑由江男主導，勾結同夥犯下違反農業金融法等罪。

檢辦農會選舉暴力案 發現詐貸

檢方昨天上午指揮調查局、中打、保一總隊維安特勤隊、保三總隊刑大等單位發動搜索、拘提行動。幹員透露，因為偵辦對象身分特殊、政界關係良好，檢方與承辦核心保密到家，前晚接獲支援勤務，都還不知任務為何，昨天清晨勤前教育時，也被要求勿使用電話對外聯繫。

大批警調人員兵分十六路前往江男位於南投縣草屯鎮的住處、公司、草屯農會與共犯據點，查扣相關電腦、紙本等資料，帶回三十五人隔離訊問。除江男外，一併被帶回的還有草屯鎮代會主席李明鴻、前草屯鎮農會理事長李崧存等人。

兵分16路大搜索 傳喚35人到案

對於南投檢方認定全案涉及草屯農會巨額詐貸案，農會人員面面相覷；有員工辯解指稱，如果江欽良是找人幫忙貸款，再集中交由他運用，囿於農會貸款規定，每一個貸款人必須提供十足不動產貸款，也就是不動產價值不能低於貸款金額，就農會方面來看，每一筆都是合乎規定才貸出去的款項，未感覺此舉違法涉詐。

與江欽良熟識的地方人士為江緩頰，表示「江董」近來專心做生意，今年因為草屯鎮農會選舉，選舉期間與選舉後就不斷被檢舉，一直到現在還有人檢舉他違法介入選舉，加上擔任農會理事的南投縣議員簡峻庭五月間遭毆打，地方上高度關切，懷疑江男可能因此被鎖定。

據了解，地方早就傳言江欽良涉入農會貸款案，農會理監事選舉期間傳聞更盛。