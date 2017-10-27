幻象戰機佣金案// 達梭等公司：在台受罰82億

2017-10-27

〔編譯陳正健、記者涂鉅旻／綜合報導〕法國達梭（Dassault Aviation）等三家航太企業廿五日各自發表聲明表示，它們因為「商業爭端」，共在台灣受罰二．二七億歐元（約台幣八十二億元）。知情人士透露，這項金額與台灣向法國購買六十架幻象戰機所爆發的不當佣金案所尋求仲裁的金額相當，據信正是在一九九二年購買戰機案不當佣金之罰款。

佣金罰款 與我索賠金額相當

法國飛機製造商達梭、航太巨擘泰勒斯（Thales）和引擎製造商賽峰集團（Safran），分別受到一．三四億歐元、六千四百萬歐元及兩千九百萬歐元之罰款。三家公司指出，正在研議後續行動，罰款是因為一九九二年的一份合約，但未闡明爭議內容為何。

一九九二年，三家公司曾與我國簽約，售予六十架幻象2000-5戰機及相關設備，但之後爆出支付非法佣金。二○○二年，我方曾向三家公司追討二．二億歐元，但於隔年撤銷訴訟，之後又重提訴訟改為索賠二．二六億歐元。我方主張上述金額代表合約中禁止的佣金總額。

達梭表示，此案可溯及一九九二年。兩名知情人士透露，此與幻象戰機軍售有關；泰勒斯強調，二○○二年底，三家公司的共同客戶曾就一項對合約的執行提出仲裁申請，總金額至少二．二億歐元；於二○○三年六月的一項協議後，該申請將金額修改為二．二六億歐元。

一九九○年代初，法國時任總統密特朗於執政末期，曾面臨多項貪腐指控，台法軍售醜聞正是其中一環。一九九一年，泰勒斯曾在售予我國拉法葉艦時以非法佣金行賄。二○一一年，法國法院判決泰勒斯支付六．三億歐元罰款，創下該國賄賂罰款紀錄。

國防部未否認 不評論相關細節

對於達梭等三家公司的聲明，國防部昨未否認，但對於罰款金額、流向、未來和法方官司進度等細節，國防部皆不作評論。

事實上，我國已針對幻象戰機佣金案，對法方提出實質法律訴訟。國防部今年特別編列「龍飛專案」預算，總金額約四千七百七十一萬元，主要用於派遣十二名代表到法國巴黎，和我國聘請的法國律師會合，一同參加仲裁法庭的準備庭。但對於實際訴訟時間等細節，國軍官員不願透露。