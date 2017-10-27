回應蔡兩岸交流30週年談話 美促兩岸尋求和平解法方案

2017-10-27

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿六日報導〕針對台灣總統蔡英文在兩岸交流三十週年的談話，美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲今天重申，美國對兩岸和平與穩定有深遠的利益。

無論是對蔡英文的國慶談話、中國國家主席習近平在十九大對台灣政策的講話，美國國務院的回應幾乎是一字不改地重申立場，今天對蔡英文演說的回應也是一樣。崔葛瑞絲表示，美國鼓勵北京和台北當局進行建設性對話，在尊嚴和尊重的基礎上，尋求一個兩岸人民都能接受的和平解決歧見的方案。美國繼續敦促兩岸展現耐性、彈性和創意。