李顯龍：兩岸最好狀態 僵持不再惡化

2017-10-27

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿五日報導〕新加坡總理李顯龍今天表示，兩岸最好的狀態就是僵持下去而不惡化。台海領導人現在無法會談是因為兩岸有基本的觀點差異以及互信問題，因為「用語舉足輕重」（words matter a great deal），不管「九二共識」的意義是什麼，那是中國與台灣國民黨打交道的基礎。

李顯龍今天在「外交關係協會」舉行座談。他說，兩岸出現僵局，最好的狀態就是僵持下去而不惡化，不過情況有可能惡化，因為中國正建造航母在內的軍事力量，以防有一天情勢失控，「我希望這一天會向後推遲」。

李顯龍說，民進黨的蔡英文決定不再用「九二共識」，尋找其他的正式用語，一個看起來似乎一樣，但對蔡的支持者來說，更接近綠營立場、稍微更利於分離的用語。但中國說「不」，「九二共識」才是他們同意並會堅持的。

李顯龍表示，他完全了解中國的立場，因為如果中國接受了一個新的正式用語，就無法回到「九二共識」，用切香腸的方式，有一天台灣會走到他們不樂見的地位。他說，這是一個很難解決的矛盾，中國不能妥協，但他也無法預見蔡英文回頭說，她同意「九二共識」，因為蔡會失去基本盤的信任和支持。

至於新加坡在兩岸會談上扮演的角色，李顯龍回答，「非常有限」，馬英九前總統與習近平主席二○一五年十一月在新加坡的會談，他們提供的「只是會場和茶水而已」，那是他們的會談，雙方覺得到新加坡會面很自在，新加坡樂意做東道主，沾一點光。

他也分析，習近平在十九大後鞏固了地位，這代表中國進入一個新時代，毛澤東時代是「站起來」，鄧小平時代是「富起來」，習近平時代則是「強起來」。習在演說中列出十四點，這些不是全新的目標，卻是一個強權都會關照到的層面。經歷過文革的世代珍惜和平與穩定，至於改革開放後成長的世代是否認為，該是展示肌肉的時候，「那是一個大問號」。