陳明通：蔡只要守恆 就有新模式

2017-10-27

〔記者施曉光、彭琬馨／台北報導〕海基會前副董事長兼秘書長邱進益昨日參加「兩岸交流三十年回顧與前瞻」研討會時表示，陸委會前主委蘇起創造「九二共識」名詞，其實是對當年兩岸達成所謂共識的誤解，因為雙方並無完全的共識。他建議蔡政府，對岸堅持一中原則，我方又不願承認，不妨回歸國統會會議通過有關一個中國涵意決議文，回到「兩個地區」說法。

邱進益籲回歸國統會兩區決議文

不過，擔任與談人的陸委會前主委、台大國發所教授陳明通認為，蔡總統應保持目前依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務的基調，不必再多提一中的問題，以免被做過多詮釋。

過去曾參與兩岸會談的邱進益強調，他也是「當事人」之一，當時兩岸達成所謂的共識，是兩岸都堅持「一個中國」原則，但雙方對一中內涵認知不同，因此暫時擱置。蘇起創造「九二共識」的名詞是有誤解，其實應該採用「九二諒解」才對，因為雙方沒有完全的共識。

邱進益說，對方現在堅持一中原則，但我方不願意承認，如果要解套，可以重回一九八二年國統會第四次會議所通過一個中國涵意決議文，我方所指的一中是指一九一二年孫中山所創造的中華民國，主權及於大陸，但目前治權僅止於台澎金馬；對方所稱中國是指一九四九年建立的中華人民共和國。雙方共同努力追求未來民主、自由、均富、平等的中國，如此也證實現在中國沒有統一，對台灣而言是最好的保險閥。

邱進益質疑，蔡總統宣稱依據憲法與兩岸關係條例處理兩岸事務，但應該進一步說明，依照兩岸人民關係條例，兩岸就是大陸地區與台灣地區的關係，這樣就可以解決目前僵局，當年兩岸就是因為保留對一中內涵的差異，才有「九二會談」，他呼籲民進黨回到「兩個地區」的說法。

陳明通：不必再多講一中

不過，陳明通認為，很多文字如果做新詮釋，有了新標籤，原文字脈絡就會被去除，被賦予新意，也就會產生問題。就蔡總統來說，只要依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，原原本本的文字，不必再多講一中，就不會被做過多詮釋，而且只要有誠意地守恆，兩岸就可以展開新的互動模式。

陳明通認為，總統蔡英文意圖透過維持現狀論述，擺脫過往兩岸間只能在「抗衡」與「扈從」策略中做選擇，也就是台灣不受中共統治、但也不會宣布法理台獨、台海處於和平狀態的現狀；他認為，未來的兩岸關係不會有太顛覆性的改變，蔡總統的兩岸政策意在「守恆」這個現況。