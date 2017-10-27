131台灣人任職中國黨政軍 立委促除籍

2017-10-27

〔記者呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕中共十九大甫閉幕，黨代表盧麗安因其台灣背景引發爭議。國安局與陸委會昨證實，盧與其先生的戶籍都已被註銷。陸委會也表示，目前共有一三一名台灣人在中國受特聘、兼任或專任黨政軍職務，其中十九人疑似違法擔任正職，經查確認有兩人違規、七人尚在調查中、十人未違規。

盧麗安與丈夫戶籍已被註銷

中共第十九次全國代表大會結束，立法院外交國防委員會昨邀請國安局、外交部、陸委會與經濟部，針對「中共十九大對台之影響與評估」進行專案報告並備詢。

盧麗安出身台灣高雄，於一九九七年到中國上海教書，入中國籍，今年被推選為中共黨代表引發爭議。國安局副局長周美伍昨表示，根據兩岸人民關係條例規範，盧麗安的戶籍已被註銷，健保等權益都已消滅。陸委會副主委林正義也證實其夫婿亦已除籍。

民進黨立委羅致政與王定宇質詢時關切有多少台灣人在中國擔任黨政軍要職？國安局長彭勝竹與國安局第三處處長王少白說，若將兼職、顧問與榮譽職一起計算，共有一三一人擔任中國官職。而根據國安局所掌握的「違反兩岸條例第卅三條名單」，不包括已喪失台灣戶籍的盧麗安及其夫婿，共有十九名台灣人，疑在中國擔任黨政軍正式職務。

陸委會昨也說，經調查，十九人名單中有一人擔任某技術創業中心副主任，一人擔任某地區招商局副局長，經審查認定已違反兩岸條例的赴陸任職規定，即依法裁罰。據了解，該兩人因擔任中國官職遭罰十萬元台幣，但因未入中國籍，因此台灣戶籍沒被註銷。陸委會尚在進行行政調查者有七人，其餘十人經查後確定並未違反規定。

林正義表示，只要擁有中國戶籍、長期沒有回到台灣，陸委會都列為列管對象，有合理證據就會進一步「處理」。依據兩岸條例第九之一條，凡在大陸地區設戶籍或領用大陸地區護照者，即喪失台灣地區人民身分及衍生之權利，戶政機關並會註銷其台灣地區戶籍。

王定宇認為，這清單對台灣而言是防止滲透的國家忠誠名單，應將之除籍。