觀塘接氣站 評估離岸接收

2017-10-27

〔記者楊綿傑／台北報導〕中油欲在觀塘工業港興建第三天然氣接收站，因為牽涉大潭藻礁保育爭議，環保署昨天進行第二次環差專案小組審查會議，與會委員多認為開發單位針對一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚的保育方式不清、質疑藻礁異地復育的可行性，要求補件日後再排審。經濟部次長楊偉甫表示，有環委建議原地以離岸接收站方式避開藻礁，會評估檢討可行性。

昨天環團在會議開始前即聚集環署前，呼籲回歸環評專業審查；開發單位提出成立藻礁復育區、異地復育等作法，環團批評開發單位提供的藻礁保育資料不足，難以判斷異地復育是否成功，並要求野生動物保育主管機關農委會說明適法性。農委會指已在研擬進行調查及保育方案，但可能還需要一年時間。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，大潭藻礁的柴山多杯孔珊瑚數量超過觀新藻礁區域的柴山多杯孔珊瑚，而且移植復育在學術上、法律上都是不可行的，呼籲農委會展開學術調查並建立基礎資料。

環團強烈建議停止審查，獲得超過半數委員同意，最後並未進入實質審查，改為談話會。到場督軍的經濟部次長楊偉甫表示，大潭電廠為二○二五年天然氣供電主力，第三接氣站時程為大潭電廠是否能如期上路關鍵，這是配合政府能源轉型做的規劃，如果環評未過，可能會影響供氣時程。

會議過程中有環評委員具體建議建造跨海大橋，以離岸接收站方式進行，中油認為這可能有氣候及安全性方面的問題。但楊偉甫會後受訪時表示，是否有在原地興建但避開藻礁等生態的其他替代方案，會再評估。

楊偉甫表示，台北港的土地確實已經有其他開發單位要使用，「真的曾經做過努力」，但不可行；有無可能將台中港傳輸到大潭的海管擴充？他說，就像把雞蛋都放在同一個籃子裡，是國安層級的風險，不可行。