種電補助 立委︰勿降躉購費率

2017-10-27

立院屋頂種電 成全球第三綠能國會

〔記者張慧雯、鄭琪芳／台北報導〕為響應政府非核家園政策，並推動再生能源產業發展，立法院昨宣布在鎮江會館屋頂「種電」，成為全球第三綠能國會。但立法院再生能源促進聯誼會會長陳曼麗向在場的經濟部次長、即將接任台電董事長的楊偉甫「請命」，希望台電躉購費率不要再連年調降；台灣太陽能業者也說，屋頂型太陽能既然大鬆綁，期待地面型電站在制度法規面也能有所突破。

立法院長蘇嘉全表示，鎮江會館太陽光電發電系統裝置量為99KW（千瓦），預計每年發電量為十萬度、減碳五十三公噸，相當於種二千九百四十四棵樹，等於半座大安森林公園減碳量，是有效執行節能減碳的具體示範。

立委陳曼麗先呼籲，政府正在獎勵民眾裝設太陽能板之際，但台電躉購費率卻連年調降，以今年為例，每度電已比去年收購價大幅下滑十三％，若每年都調降躉購費率，將使得民眾裝太陽能板的意願大幅降低。

太陽能業者盼 地面型電站法令鬆綁

太陽能廠業者指出，地面型電站得向能源局申請電業執照，大概要等半年到一年，而台電拉饋線、建變電所也需要時間，另農委會保守態度更使得太陽能電站搭蓋面積大幅縮減、電站成本墊高，這些都是地面型太陽能電站發展阻力，期待政策也能多關照地面型太陽能電站。

對於政府明年起將補助民眾在自家屋頂裝置太陽能板發電，違建屋頂也可以，審計長林慶隆昨在立法院財政委員會答詢表示，「不希望蓋在違反建管法令的屋頂上」，到時候建管單位跟補助單位看法不一樣，將增加後續困擾及損失；將了解執行辦法，必要時提出預警性意見。

行政院主計長朱澤民表示，違建可能是用途不恰當或不符合規定，政府的目的是開發多元電源，在這個目標下，兩者是不是可以分開處理，法律是可以檢討的。