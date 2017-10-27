賴揆︰調整燃煤、燃氣發電比率

2017-10-27

〔記者李欣芳／台北報導〕關切台灣在達成二○二五年非核家園目標前的電力系統及供電情形，行政院長賴清德昨聽取台電的報告後表示，二○二五年要實現非核家園目標，並達成再生能源廿％、天然氣五十％及燃煤卅％的能源發電比，但目前燃煤發電占比仍達四十五％，因此更須注意燃煤、燃氣機組的比率調整問題。

面對企業界擔心可能缺電問題，賴清德表示，經濟部與台電應儘速盤點在二○二五年之前，有關燃煤及燃氣發電可穩定供電及可能影響穩定供電的詳實數據比率，找出目前的問題及未來可能遭遇的困難並提出對策，在下次會議提出報告。

行政院九月份公布八一五全台大停電的行政調查報告，建議台灣的備用容量率應從目前低於十％提高到十五％，賴清德表示，有關備用容量率十五％及明年備轉容量率七％、後年十％目標的達成，也應有具體的方案，並如期如質完成。

解決五缺 賴揆下月報告解方

此外，賴清德昨接見金商獎海內外得獎企業及相關獎項得獎單位，全國商業總會理事長賴正鎰、元大證券總經理劉宗聖等人出席。賴正鎰當面向賴揆說明商總最新發表的今年度產業建言書，其中就一例一休爭議，要求儘速修法，賴正鎰並表明將對政院未來公布的版本拭目以待。

面對商總的呼籲，賴揆表示，他將排除投資障礙，解決五缺問題，十一月六日起將連開五場記者會向社會報告解方，一例一休的問題也會在十一月中左右向社會報告，原則上是既保障勞工權益與安全，同時也提供企業經營的彈性，二者取得平衡發展。