速力低價搶標 台廠︰恐留爛攤

2017-10-27

〔記者張慧雯、張聰秋／綜合報導〕國內太陽能大廠積極進軍電站市場，但九月初殺出程咬金，經濟部第一個地面型太陽光電「嘉義縣鹽灘地標案」競標，新加坡速力（SOLEQ）開出每度費率僅二．六元的超低價，遠低於目前躉購費率每度費率四．五四元上限；當時就有台廠高層質疑，速力母公司新加坡Equis集團都放出消息求售，經濟部只管價格、不管得標公司財務狀況？萬一變成孤兒電站，誰來收尾？

不少台廠當時就對速力低價搶標動機起疑，Equis集團原要在新加坡掛牌，但不知道為何無法掛牌，又委託投資機構要出售旗下握有的全球太陽能電廠約32GW，且以跌破眼鏡的低價搶標地面型電廠，用意到底為何？難道是想趁機拉抬售價？

政府應把關 對投標者資格審查

經濟部能源局對此態度是，外商如能用這麼低價格將電廠建置完成，當然樂觀其成；但茂迪董事長張秉衡認為，政府對於投標者的資格審查也應有一定規範，不能以最低價格決定一切。

多數台廠認為，台灣是個自由競爭市場，外商當然可低價搶標，但政府應做好把關動作，把電站交給一個財務狀況不好、已準備求售公司時，「要嘛就是違約蓋不成，就算蓋成了也可能易主，若新業者不認帳，變成孤兒電站！且如果蓋了一半會更可怕，電站絕對沒有人敢接手！」

至於速力在彰化縣的投資，彰濱工業區鹿港區廠商聯誼會理事長林肇睢指出，本土廠商希望只提供土地，光電設備則由速力施作負擔，但速力卻要求廠商繳納一筆開發押金，條件談不攏，目前合作尚無進展。