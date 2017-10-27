母公司將「染紅」 星商速力投資恐重審

2017-10-27

〔編譯楊芙宜、記者羅倩宜／綜合報導〕九月剛以超低價在嘉義縣太陽能發電案搶標成功的新加坡商速力（SOLEQ）母公司Equis集團宣布，將被美國私募基金業者GIP（全球基礎建設夥伴）、中國主權財富基金中投海外子公司（CIC Capital）、加拿大退休基金PSP（公共部門退休金投資委員會）組成的財團，以含債務共五十億美元（約一千五百一十五億台幣）完全收購；據指出，中投拿下Equis股權十至廿％。

中資對速力控制權 重審關鍵

經濟部投審會執行秘書張銘斌昨表示，速力是已核准通過來台投資的外商，如果其股東結構在通過後有所改變，若有中資成份在其中，可能必須重新審議這項投資；目前經濟部並未開放中資投資國內電廠，得視中資對速力有沒有實質控制權，以及中資股權是否超過三成，若有實質控制權，則須重新審議。

Equis為亞洲最大獨立綠能發展集團，旗下速力去年十月與彰化縣政府已簽訂合作備忘錄，預計投資一百五十億台幣在當地籌設裝置容量250MW（二．五億瓦）的太陽能及風力發電；上個月又低價標下嘉義縣太陽能發電案。

路透引述消息指出，美國GIP將持有Equis五十％股權，加拿大PSP和中國中投公司各對Equis持有股權介於十至廿％。Equis聲明介紹，該公司持有包括太陽能、風力和水力發電等逾一百八十項資產，橫跨日本、澳大利亞、印度、印尼、泰國、菲律賓等國，已裝置容量超過11GW（一百一十億瓦）。

中美加基金在收購Equis後，將取得進入亞洲規模龐大、成長最快的新能源市場管道；但中國主權財富基金中投公司也將「間接」成為持有Equis旗下速力在台灣國有地上嘉義鹽灘、彰濱太陽能等綠能資產的股東。

中國積極以政府資金推動海外基礎建設資產收購。中投今年大灑一百三十八億美元，收購在法、德等地擁有倉庫的英國物流地產商Logicor，去年也和GIP聯手以九十七億澳幣（約二千三百三十二億台幣）高價，取得澳大利亞最大貨運港口墨爾本港五十年租賃權。