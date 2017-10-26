賴揆：不容幫派以政黨名義擾亂社會

2017-10-26

〔記者李欣芳／台北報導〕具有政黨身分的統促黨多次捲入聚眾滋擾等爭議事件，外界更質疑「政黨染黑」。行政院長賴清德昨首次主持治安會報，他在會中強調，幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為，是政府絕不允許的事情；各級治安機關針對犯罪的幫派份子，務必達到「向上溯源、向下刨根」的目標，展現政府打擊組織犯罪的決心。

六都警察局長 須出席治安會報

賴揆並指示直轄市六都政府警察局長日後應親自出席治安會報，他希望所有人員嚴肅面對黑幫、毒品氾濫及詐騙問題；警政署也應重新規劃治安配署人力，加強掃毒、打擊黑幫組織及防止詐騙的人力，決心予以打擊，才有機會成功。

台大先前租借田徑場供中國選秀節目錄製「中國新歌聲」演唱會，發生統促黨成員持甩棍打傷學生的流血事件，賴揆十月五日在行政院院會指示，追查相關組織背後有無不明資金挹注，他隔日接著表示，將責成內政部與法務部研議對黑幫組織化身社團、政黨一事，進行相關對策。

賴揆昨主持任內首次治安會報，並聽取相關專案報告，其中，內政部提出「幫派新型態組織犯罪之研析與策進」報告，他在聽取報告後表示，幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為，是政府絕不允許的事情，國人也都期待政府「嚴查嚴辦」，否則將嚴重影響民眾對政府整頓治安的信心。

賴揆指示內政部透過實施「除暴專案」，從人、行業、不法所得等面向進行打擊，統合其他機關執行全面掃蕩，共同維護社會治安。

與會官員轉述，相關單位在會中提出組織犯罪起訴率與定罪率偏低的問題，起訴率大約七％，而定罪率更低，不到一％。對此，賴揆特別指示政務委員羅秉成協助了解警察及檢察官辦案過程，該修法則修法，提高起訴率及定罪率，才能有效打擊犯罪。

賴揆強調，有關因法制問題，無法有效嚇阻黑道幫派犯罪的情形，法務部與相關部會應儘速研議修正「組織犯罪防制條例」與「通訊保障及監察法」，展現政府打擊組織犯罪決心。

另對毒品氾濫、詐騙等問題，賴揆表示，毒品氾濫或詐騙行為，不僅影響民眾安居的環境，更影響國家聲譽，必須嚴肅面對，相關核心問題導向黑幫，警政署及地方政府警察局務必攜手合作，法務部和檢察總長也要協助將打擊黑幫列為第一要務，進而進行掃毒、打擊詐騙工作。

  • 行政院長賴清德昨日首次主持治安會報，強調政府絕不允許幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為。圖為台大流血事件，白狼兒子張瑋（圖右二，取自網路）被控帶頭對學生施暴，賴揆指示追查相關背後組織。

    行政院長賴清德昨日首次主持治安會報，強調政府絕不允許幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為。圖為台大流血事件，白狼兒子張瑋（圖右二，取自網路）被控帶頭對學生施暴，賴揆指示追查相關背後組織。

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