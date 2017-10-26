賴揆：不容幫派以政黨名義擾亂社會

2017-10-26

〔記者李欣芳／台北報導〕具有政黨身分的統促黨多次捲入聚眾滋擾等爭議事件，外界更質疑「政黨染黑」。行政院長賴清德昨首次主持治安會報，他在會中強調，幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為，是政府絕不允許的事情；各級治安機關針對犯罪的幫派份子，務必達到「向上溯源、向下刨根」的目標，展現政府打擊組織犯罪的決心。

六都警察局長 須出席治安會報

賴揆並指示直轄市六都政府警察局長日後應親自出席治安會報，他希望所有人員嚴肅面對黑幫、毒品氾濫及詐騙問題；警政署也應重新規劃治安配署人力，加強掃毒、打擊黑幫組織及防止詐騙的人力，決心予以打擊，才有機會成功。

台大先前租借田徑場供中國選秀節目錄製「中國新歌聲」演唱會，發生統促黨成員持甩棍打傷學生的流血事件，賴揆十月五日在行政院院會指示，追查相關組織背後有無不明資金挹注，他隔日接著表示，將責成內政部與法務部研議對黑幫組織化身社團、政黨一事，進行相關對策。

賴揆昨主持任內首次治安會報，並聽取相關專案報告，其中，內政部提出「幫派新型態組織犯罪之研析與策進」報告，他在聽取報告後表示，幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為，是政府絕不允許的事情，國人也都期待政府「嚴查嚴辦」，否則將嚴重影響民眾對政府整頓治安的信心。

賴揆指示內政部透過實施「除暴專案」，從人、行業、不法所得等面向進行打擊，統合其他機關執行全面掃蕩，共同維護社會治安。

與會官員轉述，相關單位在會中提出組織犯罪起訴率與定罪率偏低的問題，起訴率大約七％，而定罪率更低，不到一％。對此，賴揆特別指示政務委員羅秉成協助了解警察及檢察官辦案過程，該修法則修法，提高起訴率及定罪率，才能有效打擊犯罪。

賴揆強調，有關因法制問題，無法有效嚇阻黑道幫派犯罪的情形，法務部與相關部會應儘速研議修正「組織犯罪防制條例」與「通訊保障及監察法」，展現政府打擊組織犯罪決心。

另對毒品氾濫、詐騙等問題，賴揆表示，毒品氾濫或詐騙行為，不僅影響民眾安居的環境，更影響國家聲譽，必須嚴肅面對，相關核心問題導向黑幫，警政署及地方政府警察局務必攜手合作，法務部和檢察總長也要協助將打擊黑幫列為第一要務，進而進行掃毒、打擊詐騙工作。