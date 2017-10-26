19大後兩岸情勢 康寧祥：自由選擇權 台灣終極保障

2017-10-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共十九大甫閉幕，牽動亞太區域情勢。前總統府資政、台灣亞太發展基金會董事長康寧祥昨直言台灣迄今「沒有完成國家」，面對國際和中共的挑戰，台灣要看見自身國家利益，對外堅持國家主權，「解主權的嚴」。最重要的是，台灣對其未來的「自由選擇權（Freedom of Choice）」，將是台灣最終極、最強大的保障。

康寧祥昨應台北西區台語扶輪社聯合會邀請，和四百多名企業界及知識界菁英分享「再造福爾摩沙」專題演講。康寧祥曾於一九七○年受辜家辜偉甫之邀，於台北西區扶輪社開講，時隔四十七年再度於台語社演講，康寧祥心情分外激動，演說時慷慨激昂。

康寧祥以台灣為主體，一路細數台灣人與台灣社會在歷史中的角色；他接著說明，中國陰狠的統治模式，如何在戰後隨著前總統蔣介石的軍隊來台，也在台灣部署特務情報網。

時至今日，康寧祥認為，現在中共仍持續從內應、輿論、心理、法律、經濟與軍事等層面，對台威脅與統戰。

對於台灣前途，康寧祥認為，對內，台灣需要有堅強的軍事防衛力量；對外，在國際關係上，則要堅持國家主權，否則中共更容易「不戰而吞併台灣」。他表示台灣社會需要認清，台灣現雖完成民主，「但沒有完成國家」，過去社會曾衝破國民黨戒嚴，現在更要衝破國際限制，「解主權的嚴」。

康寧祥指出，台灣至關重要的國家利益，就是「對未來的自由選擇權」。或許有人或政黨可以在經濟誘惑下向中國投降，但「自由選擇權」絕對是台灣最終極、最強大的保障，不僅適用於兩岸未來，也反映台灣的民主生活以及亞太地區的和平。「因為有選擇自由，才知道主權珍貴」，而這也是中國之外其他國家可以接受的選擇。