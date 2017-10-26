汪洋料掌政協 執行對台經濟統戰

2017-10-26

〔記者鍾麗華／綜合報導〕新一屆中共中央政治局常委昨天出爐，排名第四的汪洋預料將接任中國人民政治協商會議全國委員會主席，並出任中共中央對台工作領導小組副組長。由於中共總書記習近平在十九大政治報告時表示「願意率先與台灣人民分享大陸發展的機遇，並將擴大兩岸經濟文化交流合作」，外界認為汪洋會在對台經濟統戰部分發揮角色。

習掌中共對台工作 汪將接副組長

中共中央對台工作領導小組是中共中央議事協調機構，負責領導對台工作。過去江澤民、胡錦濤任中共總書記時，親自擔任組長一職，習近平接班後，同樣也任對台工作小組組長；至於副組長向由政協主席出任，俞正聲卸任後，預計將由汪洋接任。

中共中央對台工作領導小組約有十餘名成員，涵蓋主要涉台各部門，包括國台辦主任、海協會長、國家安全部部長、軍委會副主席、中共中央統戰部部長、解放軍副總參謀長、全國政協副主席、國務委員等。

將接任對台工作小組副組長的汪洋，是一九五五年出生，四十四歲就出任中國國務院國家發展計畫委員會副主任，四十八歲在前總理溫家寶時期升任國務院副秘書長，五十歲任重慶市委書記，五十二歲任廣東省委書記。習近平上台後，汪洋擔任國務院副總理，分管農業、對外貿易和習近平主導的扶貧工作，顯示汪洋的重要性。

六年前任廣東省委時 曾說想訪台

根據「中新網」報導，二○一一年汪洋任廣東省委書記時，曾表達訪台意願，他在人大會議期間回應台灣記者提問時說：「能不能去台灣，我說了不算。我非常希望有機會去台灣訪問，促進廣東和台灣的合作。」

至於明年春天接任國台辦主任的劉結一，今年五十九歲，長期擔任外交官，從二○一三年到今年九月底，擔任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。劉結一駐聯合國代表期間，常直接和西方國家「對嗆」捍衛中國立場，因此外界預期劉未來在涉台議題上將持強硬立場。