中共政治局5新常委 3人是習派

2017-10-26

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共第十九屆中央委員會第一次全體會議昨在北京舉行，新一屆政治局常委出爐，習近平、李克強連任，五名新任的常委，除汪洋屬「團派」、韓正屬「江派」，包括栗戰書、王滬寧、趙樂際都屬「習派」，讓習近平掌握常委，權力更集中。

汪洋屬「團派」 韓正出身「江派」

有「中共首席智囊」之稱的王滬寧順利「入常」，一九五五年出生的王滬寧具上海復旦大學法學碩士學位，曾直接參與起草前兩任總書記江澤民「三個代表」和胡錦濤「科學發展觀」的重大論述，是江、胡時代重要理論智囊。

習家軍「大內總管」的栗戰書，在習五年前上台時，被提拔為中央辦公廳主任，打理內外事務，是習的左右手。習在國內外巡訪時，栗戰書幾乎毫無例外地成為隨行親信之一。事實上，他與習近平結識超過卅年，習一九八○年代在河北省正定縣擔任書記期間，栗戰書擔任臨近縣的縣委書記。

習未登大位時 趙樂際就拍馬屁

至於六十歲的趙樂際，原籍西安，有報導指，趙樂際得習的信賴，主要是他主政陝西期間，有遠見地將還沒有上位的習近平父親故居及墓地大肆擴建，又將習當知青時的延安梁家河村搞成革命聖地，供人參觀。

具有「江派」背景的只有韓正「入常」，而且排名最後，意味著江澤民派系式微。有媒體報導，習近平二○○七年三月由浙江轉調上海市委書記，韓正是當時的上海市長。據說，韓正透過短短八個月的共事，給習留下了不錯的印象，這是他能跨步「入常」的關鍵之一。

而六十二歲的汪洋，在習近平上台後，擔任中國國務院副總理，分管農業、對外貿易和習近平主導的扶貧工作。習近平二○一三年任中國國家主席後首次出訪前往俄羅斯，汪洋是陪同人員，習上台後參與的G20峰會，也都由汪洋陪同。