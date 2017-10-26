中共七常委揭 曉學者：習近平已是實質黨主席

2017-10-26

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共新一屆政治局常委昨出爐，習近平連任中共總書記、中央軍事委員會主席，展開下一個五年任期。學者認為，從常委名單來看，習的權力更集中，未來也將全盤掌握對台政策。而從習上週在十九大開幕時的對台政策談話，從短期來看，兩岸或有機會找到交集，但長期來說則要擔心。

中共十九屆一中全會昨在北京舉行，選出中央政治局委員、常委及中央委員會總書記。中央政治局委員維持廿五人，其中七人進入權力最核心的常委會，七人排名依序為習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，從常委名單來看，是「老人不留、新人不進」，原任中紀委書記的王岐山沒有留下來，而接班人沒有進入常委會，這是習為了保障個人最大權力，留下老人、安排接班人都是分享權力。而七名常委中，「習派」占四席，從人事佈局來看，雖然中共表面還是維持集體領導制，但習已是「實質的黨主席」。

董立文指出，外界預測汪洋未來將任中共中央對台工作領導小組副組長，但其實汪洋的角色作用不大。過去十六大到十八大在對台部分皆提及的「江八點」，這次習在十九大的談話中卻未提，顯示習已全盤掌握對台政策，而汪洋未來在對台工作小組中，也是執行者而已。

董立文觀察，這次常委中，沒有接班人選，代表習的任期延長的可能性非常高，而權力長期集中在一人上，是非常危險的體制。從習的政治報告研判，短期五年內兩岸有緩和的可能性，民共雙方有機會找到交集；不過，如果習突破任期，就擔心會像俄羅斯總統普廷一樣，去動烏克蘭的克里米亞。

健行科技大學教授顏建發認為，習要面對內部很多問題，包括金融、國營企業、一帶一路與美國、日本、印度的圍堵，兩岸問題不是習最主要的議題，因此才在對台政策談話沒那麼強硬。不過，習出身文革時代，在權力集中後，作法比較猛進，包括對台事務上。

顏建發說，雖然涉台人事包括中央對台工作領導小組副組長、國台辦主任都將異動，但習近平對台的底線不會放，對台灣的態度也不會有太大改變，未來對台強硬施壓及統戰拉攏的兩手策略不會改變，尤其將持續以單邊行動、單方讓利的方式，拉攏台商、台生與台灣基層。