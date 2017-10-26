電信產業寡占 不只高通一家

2017-10-26

記者羅倩宜／特稿

高通在全球通訊晶片市占率高達八成，但類似寡占現象在電信業並不罕見。基地台設備商的Ericsson、Nokia、華為，前兩者多年來反壟斷訴訟不斷，只是不涉及消費產品端，一般人較少注意；中國華為更被不少國家點名做記號，列為警示對象。

電信業也有「一帶一路」，只是主導者並非以國家為單位，而是個別的廠商。高通一九九○年代還只是小小新創公司時，其ＣＤＭＡ技術也被歐洲大廠排擠，進不了市場，最初是從幫香港及南韓電信商發展電信技術開始，慢慢坐大，勢力才擴及全球。

高通技術涉及訊號在空氣中的傳送，屬於「看不見」的基礎建設，實體設備只有小小塊晶片；但電信產業裡的大型實體建設，如基地台廠商，寡占歷史更為悠久。全球電信商有八百多家，但基地台設備的主導廠商只有三家：Ericsson、Nokia和後來崛起的中國華為；舉例來說，台灣大哥大若要從3G轉向4G，設備只能跟這三家買，別的小公司打不進去。

為了打破電信業壟斷，臉書在去年發起「ＴＩＰ開放電信網路計畫」，目前已有四百五十個大大小小全球廠商加入。主因就是現階段要在中亞非洲印度等地建網路，須受制於電信業的基地台設備商，成本太高，無法推到落後國家或偏鄉，縮短數位差距；很多小型新創公司雖然也有基地台的先進技術，但礙於市場和專利門檻，打不進去。

如果ＴＩＰ聯盟挑戰成功，未來任何有技術的人都可以參與基地台的供應鏈，這對台灣的電子廠相當有幫助；例如國內電子大廠光寶，擅長網通設備，在ＴＩＰ的開放架構下，就能打入電信市場。