2017-10-26

記者鄒景雯／特稿

公平會主委黃美瑛昨在國會殿堂說明，針對高通裁罰案，內部一共開過三次會，這些閉門會議如果適度揭露，讓公眾聽到其對話內容，肯定要貽笑大方；不過，這問題也不是太大，因為親眼看到黃主委在立法院經濟委員會的答詢表現，大家終究會說：原來如此。

怎麼說呢？這些群起質詢高通案的立委們，是不分黨派的，而且從頭到尾沒有一個人說高通不該罰，只是裁罰金額的適切性、是否能促進經濟安定與繁榮的執法目標，以及為何不經由更周延的決策過程促成多贏，各方實在大有意見，但黃大主委居然能做出「如果這個案子不開罰，我不知道，我們公平交易法還有什麼用處」的回應。光這點文不對題、偏執無理的表現，提名她的人，真該好好想想要怎麼負責了。

公平會怎麼會這等水準，恐怕與政府在用人時，僅從消費者紛爭或國內價格競爭的層次擇才有關，沒料到會遇到高通案，儘管高通的獲利模式的確可議，但由於其所涉及的專利授權和競爭法的領域相當新穎，所屬學界和主要國家的競爭法主管因此都謹慎因應，唯獨我們國家的公平會，竟彷彿在製造災難。

有幾個「插曲」，這個時刻很值得拿出來公論。一是高通案的相關資料高達一千頁，傳出黃主委在內部卻對委員「限閱」，最後僅同意在電腦上閱讀，是否為真？這是基於什麼考慮？

類似的思維也呈現在公平會委員會的討論上，有委員在裁決前，要求程序應該更完備，至少要了解處分內容可能會對產業造成哪些影響，黃主委是否表示「那不是我們該關心的？」為什麼？若此，內閣閣員的責任倫理何在？

最重要的是有關獨立機關的認知，這也是黃主委昨天在立法院一再強調的。事實上，公平會主委必須列席行政院院會，並非全然的各行其是，同時依據過去機關運作的慣例，公平會重大的裁決，事前至少會知會行政院三長，但是據聞這次的高通案，行政院幾乎來不及反應，當同仁提醒主委應該讓行政院了解即將排上議程，黃主委有沒有說過：「擔心院長會洩密」的話？如此流言，顯示公平會的內部治理已經出現裂縫，或許與主委的獨斷處理有直接關係。

更要者是，當「四比三」意見分裂的狀態下，反對的委員日後若提出不同意見書，以申明立場，這對內部和諧與接續的行政訴訟都非常不利，則公平會企圖力保的「一贏」，恐怕都將面臨挑戰。若走到這個地步，豈不是全輸？

公平會現在應該召開內部會議，好好檢討相關衝擊，不能腦袋死板地以處分書已經送出，就以為事不關己，政務官的謙卑與擔當實在此一刻。