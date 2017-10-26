公平會開罰踢鐵板有前例 高通訴訟戰仍可翻盤

2017-10-26

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會日前以史上最高的二三四億元罰鍰，重罰高通濫用獨占地位，高通已經表態不服，將針對罰鍰與計算方法向法院提起上訴。從過去經驗來看，公平會裁處後遭行政法院撤銷的案例不在少數，因此，高通裁罰案還存在訴訟風險。

高通須先繳納罰鍰，再向法院提出上訴。公平會主委黃美瑛說，高通週一已收到處分書，也來電表示會繳納罰鍰，將在兩週內提出如何繳納罰鍰，公平會原則上會同意高通分期付款，二三四億元最多可分五年六十期繳納。

不過，過去業者遭罰不服後打行政訴訟，公平會曾吃過不少敗仗，因此高通的天價罰鍰仍有機會拿回去；黃美瑛昨說：「我們也會努力打訴訟。」

公平會裁罰後遭撤銷的案例，最著名的就是九家民營電廠因拒絕調降台電購電費率，被公平會以違反聯合行為開罰約六十億元；經台北高等行政法院判決，公平會已二度敗訴，九家業者免罰，目前公平會已上訴最高行政法院，尚未定案。

二○○四年公平會針對中油與台塑化涉同步同幅調價的聯合行為，裁處中油與台塑化各六五○萬元；但官司打到最後，最高行政法院以公平會裁量權行使有違法的瑕疵，認為應先給兩家業者行政指導或警示，業者不停止行為時再裁罰，判決雖認同兩家油商有聯合行為，但撤銷罰鍰。

對於高通案，公平會強調，這次是有備而來，據公平會調查，高通案違法七年的不法利得超過一．三兆元，「裁罰金額都是於法有據，高通一上訴就奉陪到底」。因此，高通案能否在法院翻盤，可能得花幾年打行政訴訟才能見分曉。