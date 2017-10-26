高通案3贏變1贏 立委轟公平會

2017-10-26

暫停與工研院5G研發

現在只剩罰鍰進帳

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會日前對高通開出二三四億元天價罰鍰，經濟部為此槓上公平會，朝野立委昨也輪番質疑。民進黨立委管碧玲表示，公平會否決高通提出行政和解的要約，也說不清二三四億元是怎麼算的，高通案本可達成三贏，現在只剩下國庫收入一贏；時代力量立委徐永明則酸公平會，是「爹娘不疼、被霸凌的孤兒」。

立法院經濟委員會昨審議公平會預算，朝野立委矛頭對準高通案。公平會主委黃美瑛表示，高通造成國內相關產業巨大傷害，公平會立場就是要停止這些不平等條款與契約，「這樣處罰高通很過分嗎？」

管碧玲表示，高通曾正式向公平會遞出願意配合繳納罰鍰、提供等同其他國家的產業待遇的行政和解要約，以換取較低的罰鍰，但公平會以四比三的投票結果否決，轉而鉅額裁罰。她說，中國是用高通在中國市場的比率達五十七％，開罰九．七五億美元，高通在台灣的比率十二％，卻罰了七．七三億美元，公平會應說清楚計算方式。

她質疑，公平會重罰高通的消息以「高通在台灣創紀錄的罰款」為標題，發布在國際的M-lex產業訊息網頁，這對台灣未來產業發展、國際合作研發可能有相當程度的影響。

管碧玲指出，高通不僅答應中國政府繳納九．七五億美元罰鍰，也願配合四項「整改措施」，並讓出市占率。相較之下，高通認為台灣的裁罰不符比例原則、違反行政程序，欲提起行政訴訟，且高通已暫停與工研院的5G研發。高通案原可罰鍰、市占率及合作研發三贏，但現在只有「國庫收入」一贏而已。

黃美瑛︰不罰 公平法還有何用處

黃美瑛回應，高通判決前提出的中止調查、行政和解，都不符合成立的要件，「此案若公平會不罰，我就不知道公平法還有何用處？」

民進黨立委邱志偉、黃偉哲、林岱樺也質疑，公平會審議程序不夠周延，沒跟經濟部好好溝通。林岱樺要求，公平會應研擬重大個案跨部會滾動式修正機制；黃偉哲強調，公平交易委員會七位委員審議高通案，表決結果是四比三，差一票過關，公平會真的站得住腳嗎？

黃美瑛表示，此案立案調查八個月，委員會採多數決，在法律與程序上都站得住腳，且調查過程也有去函詢問經濟部專業意見，未來不排除重大案件可找經濟部一起開會；至於跨部會滾動機制，黃美瑛則未答應。