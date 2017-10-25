2017-10-25

廣建人民辨識資料 國際組織憂濫用

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國政府近年致力利用生物辨識技術，以提升對人民的監控效力，除已收集逾十億筆臉部辨識資料及四千萬人的ＤＮＡ樣本外，國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）二十三日指出，中國政府積極打造人民的「多模態」（umlti-modal）生物辨識資料，個人聲紋資料的蒐集是其中新近計畫。該組織警告，相關蒐集及應用缺少透明度與法律規範，恐被中國當局輕易濫用。

2012年起建構 安徽等地已設資料庫

人權觀察指出，中國公安部與安徽「科大訊飛」（iFlytek）公司合作建置大規模自動聲紋辨識與監控系統，該公司生產中國八成的語音辨識技術產品。相較於其他生物辨識資料庫的建立，這項計畫起步較晚。二○一二年中國公安部開始建構全國聲紋資料庫，並指定安徽為試行省。官方招標文件顯示，二○一四年安徽省公安廳下令加速該資料庫的建立，全省警務單位購置聲紋蒐集系統，至翌年，共蒐集七萬筆資料。

二○一六年，分佈有一千一百萬維吾爾族人的新疆公安廳也採購相關系統，第一線的警察並有每月採集額度的要求。廣東省、福建安溪縣與湖北武漢市也建立聲紋資料庫。

警方報告建議，警方蒐集聲紋時也應一併從事指紋、掌紋、人像、尿液及ＤＮＡ等生物辨識資料採樣，以落實「信息採集標準化與一體化」原則。聲紋辨識資料將連上警方的個人身分證資料庫，進而連上個人其他生物辨識及種族、住處，甚至旅館紀錄等個資。警方可對任何犯法嫌犯，包括輕罪者進行相關個資採樣。官方報告指出，自動聲紋辨識已用於打擊電信詐騙、運毒、綁架與勒索等案件，並可用於反恐與維穩目的。

監控工具庫越強大 越沒有隱私權

人權觀察中國部門主任理查森（Sophie Richardson）說：「在一個對批評者的監控與報復不加約束的國家，當局可以輕易濫用這些資料。中國當局的監控工具庫越來越大，而隱私權被遠拋在後。中國當局應立即停止蒐集高敏感的生物辨識資料，直至制定明確可靠的法律保障。」中國是「公民權利和政治權利國際公約」的簽署國，但尚未批准；該公約要求政府除非因重大犯罪的調查必要，否則不應蒐集、使用高敏感的生物辨識資料，且相關蒐集與使用應限制在涉及不法者上，而非與犯罪無關的廣大平民。